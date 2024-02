Khả năng kỳ lạ của Man Utd

"Man United không thể kiểm soát trận đấu hay giữ bóng tốt hơn các đội bóng khác. Tuy nhiên, CLB lại sở hữu những cầu thủ có khả năng kết liễu trận đấu, đem về chiến thắng. Man United là tập thể kỳ lạ. Họ thắng nhờ khoảnh khắc", cựu danh thủ Gary Neville của "Quỷ đỏ" từng bình luận.

Trên sân The City Ground của Nottingham Forest rạng sáng 29/2 (giờ Hà Nội), Man Utd cho thấy khả năng kỳ lạ như Neville nhận xét, để đánh bại chủ nhà, trong trận đấu họ chơi thiếu chặt chẽ, gắn kết. Man Utd vào tứ kết FA Cup, song hồi chuông báo động tiếp tục vang lên.

Tháng 1/1990, Man Utd đánh bại Nottingham Forest trên sân đối thủ ở vòng 3 FA Cup. Bàn thắng nổi tiếng của Mark Robin được miêu tả kéo Sir Alex Ferguson ra khỏi hố, từ đó mở ra chu kỳ thành công rực rỡ cho "Quỷ đỏ". Cũng tại FA Cup mùa giải ấy, Man Utd giành chức vô địch. Đó là danh hiệu đầu tiên của Sir Alex vĩ đại.

24 năm sau, Casemiro với tình huống khom lưng đánh đầu tạo ra khác biệt trong cuộc chạm trán giữa Man Utd và Nottingham Forest. Khoảnh khắc tỏa sáng của tiền vệ người Brazil mang tới thêm cho Erik ten Hag thêm cơ hội chiến đấu, để chứng minh cho giới chủ thấy rằng bản thân xứng đáng được tiếp tục dẫn dắt CLB.

Man Utd giành chiến thắng, nhưng nó không hề đẹp mắt. Thậm chí, "Quỷ đỏ" trông dễ bị tổn thương.

Dù vậy, giữa thời điểm khó khăn nhất, Casemiro lên tiếng, đưa Man Utd vào tứ kết FA Cup lần thứ 48 trong lịch sử. Viễn cảnh mùa giải trắng tay giờ được vớt vát chút hy vọng với CLB.

Ở vòng đấu tới, Man Utd sẽ gặp Liverpool. Một thách thức lớn lại đang chờ thầy trò Erik ten Hag.

"Quỷ đỏ" sẽ cần những sự thay đổi lớn lao nếu muốn vượt qua "The Kop". Tiếp tục trình diễn thứ bóng đá hỗn loạn, rời rạc như hiện tại, cơ hội cho Man Utd thực sự rất thấp.

Nhưng ngay cả khi có vô địch FA Cup, điều đó vẫn khó đảm bảo cho Erik ten Hag tại vị. Trường hợp của Louis van Gaal là ví dụ cụ thể nhất.

Gần 2 năm kể từ ngày đảm nhận vai trò thuyền trưởng Man Utd, Erik ten Hag chưa định hình được lối chơi cho đội bóng. Người hâm mộ chờ đợi bản sắc từ đội nhà. Yếu tố "Quỷ đỏ" còn thiếu mỗi khi so sánh với Man City, Liverpool, Arsenal hay thậm chí Tottenham Hotspur.

Trước Nottingham Forest, Man Utd không thể làm chủ thế trận. Họ thất bại trong việc áp đặt lối chơi lên chủ nhà. Sau tất cả, "Quỷ đỏ" vẫn vậy. Đội bóng mong manh, dễ bị tổn thương từ phía sau.

Thống kê không biết nói dối. Trong hiệp 1, Nottingham Forest tung ra 14 cú sút về khung thành Andre Onana. Chỉ Sheffield United mới phải đối mặt với nhiều cú sút về khung thành nhiều hơn Man Utd ở Premier League mùa này.

Theo Opta, "Quỷ đỏ" chịu tới 435 cú sút sau 26 vòng đã qua của Premier League 2023/24. Squawka nhận định việc Man Utd để các đối thủ sút về phía khung thành Onana nhiều như vậy chứng tỏ lối chơi HLV Erik ten Hag áp dụng có vấn đề.

Đó còn là bằng chứng Man Utd không thể làm chủ cuộc chơi. Hay nói cách khác, CLB đánh mất "nhân tố sợ hãi", để rồi chẳng còn dọa nạt, buộc đối thủ phải đá co cụm.

Andre Onana không có 45 phút đầu tiên thật sự thảnh thơi trước Nottingham Forest. Việc thủ thành người Cameroon phải hoạt động nhiều cho thấy CLB thất bại trong việc bẻ gãy những đợt lên bóng tấn công của chủ nhà.

Không đợi tới trận gặp Nottingham Forest, người hâm mộ nhận thấy sự lỏng lẻo trong cách Man Utd thi đấu, thậm chí ở chuỗi trận toàn thắng trước đó. Giới chuyên môn chỉ ra vấn đề lớn nhất của CLB nằm ở khả năng pressing đồng bộ.

Khi các tiền đạo không thể tạo ra áp lực đủ lớn lên cầu thủ đối phương, sức ép dành cho tuyến giữa sẽ tăng lên. Đáng nói, các tiền vệ "Quỷ đỏ" lại thiếu sự quyết liệt, dễ dàng để đối thủ xuyên phá.

Nhiều kỳ chuyển nhượng diễn ra, sân Old Trafford chào đón không ít người mới và tiễn nhiều kẻ đi. Sau cùng, Erik ten Hag chưa thể mang tới sự ổn định, xây dựng được hệ thống vững chắc cho đội nhà.

Chính vì điều đó, Man Utd luôn bị chê là đội bóng mỏng manh. Mà như vậy, họ luôn vấp phải khó khăn, dù đôi lúc chỉ phải chạm trán đối thủ yếu như Nottingham Forest.

Tuy nhiên, Man Utd vẫn sở hữu khả năng kỳ lạ, đó là khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân. Casemiro với bàn thắng ở phút 89 đã cứu "Quỷ đỏ". Kết quả giúp Erik ten Hag tạm không bị đồng chủ sở hữu mới Sir Jim Ratcliffe chú ý.

Dù vậy, Man Utd cần nỗ lực nhiều hơn. Họ phải có sự thay đổi rõ rệt về lối chơi. Bằng không, triều đại của Erik ten Hag ở sân Old Trafford có thể khép lại.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.