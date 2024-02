Casemiro ghi bàn, MU đi vào lịch sử FA Cup

Rạng sáng 29/2, Casemiro ghi bàn duy nhất giúp MU đánh bại Nottingham ở vòng 16 đội FA Cup.

Casemiro giải cứu MU.

Phút 89, từ quả đá phạt chếch bên cánh trái, bóng từ chân Bruno Fernandes hướng thẳng vào vùng cấm Nottingham, trước khi được đưa vào lưới đội chủ nhà sau pha đánh đầu nối từ cự ly gần của Casemiro.

Bàn thắng muộn của Casemiro giúp MU chật vật vượt qua Nottingham với tỷ số 1-0, qua đó đi vào lịch sử với tư cách là CLB góp mặt ở tứ kết FA Cup nhiều nhất (48 lần), phá kỷ lục được nắm giữ bởi Everton (47 lần).

Tuy nhiên, khó khăn sẽ chờ thầy trò HLV Erik ten Hag ở vòng tiếp theo, khi đối thủ của họ sẽ là Liverpool hùng mạnh của Jurgen Klopp. Ở trận cùng giờ, "Lữ đoàn đỏ" thắng dễ Southampton 3-0 để tiến bước tiếp theo trong tham vọng giành cú ăn bốn (Premier League, FA Cup, Carabao Cup, Europa League). Trận derby nước Anh trong khuôn khổ tứ kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày 16/3 trên sân Old Trafford.

Để giành tấm vé vào tứ kết FA Cup, MU đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước đối thủ đứng thứ 17 tại giải Ngoại hạng Anh. Trong hiệp một, "Quỷ đỏ" thậm chí còn bị Nottingham dồn ép. Andre Onana phải hứng chịu đến 12 cú sút, trong khi ở mặt trận tấn công, những gì MU có được chỉ là pha đưa bóng đi trúng xà của Antony ở phút thứ 4 và cú đánh đầu khá hiểm của Scott McTominay.

Sang hiệp hai, MU mới giành được quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, hầu hết nỗ lực tấn công của đội bóng thành Manchester không mang lại hiệu quả.

Những vị khách phải nhờ đến một pha bóng cố định mới có thể giành chiến thắng. Casemiro xứng đáng trở thành người hùng của MU ở trận này. Ngoài bàn thắng, cựu sao Real Madrid còn sở hữu hàng loạt thống kê ấn tượng như tỷ lệ qua người thành công 100%, 41 đường chuyền chính xác, 5 lần tắc bóng, 3 cú sút, 1 đường chuyền tạo cơ hội.

3 cặp đấu còn lại của vòng tứ kết FA Cup gồm Wolves vs Coventry, Chelsea vs Leicester, Man City vs Newcastle.