Man Utd quá đáng sợ?

Pep Guardiola có lý do khi nói rằng "Man Utd không phải đối thủ dễ chịu".

Lúc này, Man Utd chỉ biết ngước nhìn Man City. Khoảng cách giữa họ và đại kình địch đã là 15 điểm. Một bằng chứng rõ rệt cho thấy đội nào đang ở cửa trên trong trận derby thành Manchester.

Song, Pep biết rất rõ điều gì đang chờ đợi đội nhà trong trận đấu trên sân Etihad thuộc vòng 27 Premier League lúc 22h30 ngày 3/3. Bất kỳ sự khinh suất nào cũng khiến "The Cityzens" trả giá.

Man Utd hay chỗ nào?

Trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm 1/3, Pep nhấn mạnh không bao giờ dám đánh giá thấp Man Utd. Ông nói: "Họ tới làm khách trước Luton Town, Wolves, Aston Villa và toàn giành được chiến thắng. Đó là đội bóng đầy chất lượng".

Từ khi nào Pep lại tỏ ra khiêm tốn như vậy? Đã bao giờ một đội bóng đang đua vô địch, cho người hàng xóm cùng thành phố hít khói trên BXH Premier League lại dành sự tôn trọng rất lớn cho đối thủ?

Khinh suất trước Man Utd, Man City của Pep Guardiola có thể trả giá.

Sự cẩn trọng của Pep không hề thừa. Từ đầu năm 2024, Man Utd của Erik ten Hag mới thua 1 trận. Thành tích ấy chỉ ra sự thật rằng "Quỷ đỏ" bắt đầu có được tính ổn định, điều xa xỉ so với trước đây.

Theo dõi Man Utd giờ như ngồi vào hàng ghế đầu của chuyến tàu lượn siêu tốc, nhào lộn trên đường ray, để rồi mang tới những giây phút kịch tính vốn không dành cho người yếu tim. Sau tất cả, chiến thắng vẫn thuộc về Erik ten Hag và các học trò.

Pep đã nhận ra được sự đáng sợ của Man Utd. Không phải chờ tới lúc này, ông thầy người Tây Ban Nha sớm đưa ra nhận định như vậy từ năm ngoái khi chứng kiến đội nhà bị đối thủ lội ngược dòng.

"Man Utd đã trở lại. Tôi biết mà. Tôi cảm nhận được điều đó. Hiện tại, Man Utd chơi theo cách mà họ từng thể hiện trong suốt lịch sử CLB", cựu thuyền trưởng Barca nhấn mạnh.

Còn lần này, Pep tỏ ra tỉ mỉ hơn khi phân tích đối thủ: "Từ một tình huống, họ có thể tạo ra được điều gì đó đặc biệt. Nó sẽ đến từ những tình huống cố định, khả năng chuyển đổi trạng thái. Mọi thứ ở Man Utd giờ đòi hỏi sự khắt khe. Khi họ chơi tốt, chiến thắng sẽ tới".

Cụm từ "điều gì đó đặc biệt" Pep nhắc đến có lẽ là khoảnh khắc cá nhân của cầu thủ. Một cú khom người đánh đầu của Casemiro hay siêu phẩm "ngả bàn đèn" được Alejandro Garnacho tạo ra chẳng hạn.

Ở lần gần nhất hai đội chạm trán, Man Utd thua tan nát 0-3. Đó là trận đấu "The Cityzens" chơi ung dung vẫn khiến đối thủ phải chạy bở hơi tai để dí theo. 90 phút ở Old Trafford trong trận lượt đi được chứng kiến Man City trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp, khác biệt so với Man Utd.

Nhưng với trận derby tại Etihad, Man Utd có thể tạo ra cú sốc, giống như cách họ từng quật ngã đối thủ năm ngoái. Khi ấy, rất ít người nghĩ rằng "Quỷ đỏ" mới là đội giành được 3 điểm sau 90 phút.

Với Man Utd, hành trang của họ trong chuyến làm khách tới Etihad là chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên sân khách. Chính vì điều này, Pep mới tỏ ra thận trọng đồng thời nhấn mạnh rằng "đội bóng của Erik ten Hag chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi".

Man Utd lấy ai ghi bàn?

Với Man Utd, có một điểm chung trong các chiến thắng của họ trước Newport County, Wolves, Aston Villa và Luton Twon, đó là Rasmus Hojlund đều ghi bàn. Còn tại Etihad sắp tới, mũi nhọn người Đan Mạch vắng mặt vì chấn thương.

Mất Hojlund, Man Utd không biết cậy nhờ ai để ghi bàn. Trong trận đấu gặp Nottingham Forest tại FA Cup hồi giữa tuần, Casemiro lên tiếng nhưng phụ thuộc vào tiền vệ phòng ngự để tìm kiếm cơ hội xé lưới đối thủ chưa bao giờ là giải pháp hữu hiệu.

Chờ đợi McTominay với tình huống không chiến có thể là giải pháp cho Man Utd.

Erik ten Hag có thể đặt niềm tin vào Scott McTominay, cầu thủ có hai tình huống đánh đầu rất nguy hiểm trước Nottingham Forest. Nếu để tiền vệ người Scotland đá cao nhất trên hành công, Marcus Rashford sẽ được dạt sang biên trái, vị trí sở trường. Còn ở cánh đối diện, Garnacho nhiều khả năng lấy suất của Antony.

Về lý thuyết, Rashford và Garnacho đều có tốc độ, khả năng quấy phá hai biên. Khi cần, họ có thể sử dụng những đường tạt bóng để McTominay, người cao tới 1,93 m, tận dụng khả năng không chiến.

Kế hoạch tìm kiếm bàn thắng coi như đã xong, giờ đến bài toán phòng ngự. Sự hớ hênh với những đường chuyền về là điều không thể chấp nhận với Man Utd. Gặp Nottingham Forest, rất nhiều lần "Quỷ đỏ" tự làm khó mình khi chuyền ngược lại sai địa chỉ.

Man Utd cũng cần bịt kín hai cánh. Đây là cơn đau đầu với Erik ten Hag. Việc Luke Shaw và Tyrell Malacia dính chấn thương khiến "Quỷ đỏ" sạch bóng hậu vệ trái. Erik ten Hag thử mọi cách, từ để Sofyan Amrabat đến Victor Lindelof thay thế, không phương án nào mang tới sự an toàn.

Đã vậy, Man City lại chơi tấn công biên rất hay, nếu không muốn nói giỏi nhất thế giới. Sự linh hoạt của những những cầu thủ chạy cánh và tài kiến tạo đến từ Kevin de Bruyne đủ sức đánh sập bất kỳ hàng thủ nào, dù là kiên cố nhất.

Chưa kể, Man City còn đó Phil Foden đang vào phom, người được truyền thông Anh đánh giá đã trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới. Foden có khả năng xoay chuyển trong phạm vi hẹp khéo léo, những bước chạy để chiếm vị trí trong vùng cấm lại khôn ngoan.

Bỏ qua Erling Haaland cũng là sai lầm rất lớn. Mũi nhọn này vừa ghi 5 bàn vào lưới Luton Town. Năm ngoái, trong lần đầu tiên đụng độ Man Utd, ngôi sao người Na Uy đã lập hat-trick.

Về lý thuyết, Man Utd vẫn có những sự đáng sợ riêng, theo như cách bình luận của Pep. Tuy nhiên, tất cả đều biết thành Manchester giờ mang màu gì và đội bóng nào mới là số một. Với trận derby tại Etihad, Man City mặc nhiên được đánh giá cao hơn, và Man Utd cũng không đủ độ đáng gờm để khiến Pep Guardiola và binh đoàn thiện chiến phải run rẩy.