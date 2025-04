MU thay Garnacho bằng ngôi sao 60 triệu bảng

Matheus Cunha được MU nhắm đến trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Theo The Athletic, Manchester United đang chuẩn bị một động thái gây bất ngờ khi đưa Matheus Cunha, tiền đạo đang khoác áo Wolverhampton Wanderers, vào danh sách ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Trong bối cảnh Marcus Rashford sẽ bị rao bán, Alejandro Garnacho có màn trình diễn không đạt yêu cầu, HLV Ruben Amorim và ban lãnh đạo Man United đang tích cực tìm kiếm một cầu thủ có thể đảm nhận một trong hai vị trí tiền vệ công trong sơ đồ 3-4-2-1.

Matheus Cunha, người đã có mùa giải bùng nổ tại Molineux, được xem là phương án lý tưởng. Cầu thủ sinh năm 1999 và Amad Diallo có thể trở thành bộ đôi tiền vệ tấn công, hỗ trợ trung phong của MU từ mùa tới.

Cunha được MU săn đón.

Cunha, 25 tuổi, đã ghi dấu ấn đậm nét trong mùa giải 2024/25 với 14 bàn thắng cùng 8 pha kiến tạo sau 36 trận trên mọi đấu trường cho Wolves.

Không chỉ nổi bật ở khả năng săn bàn, ngôi sao 25 tuổi còn gây ấn tượng mạnh bởi tốc độ, kỹ thuật rê bóng, cùng khả năng gây áp lực tầm cao. Đây là những phẩm chất rất phù hợp với triết lý HLV Amorim đang theo đuổi tại Old Trafford.

Bên cạnh đó, sự đa năng của Cunha cũng là điểm cộng lớn. Anh có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công, từ trung phong cắm cho đến tiền đạo lùi hoặc chạy cánh. Đây là yếu tố giúp tuyể thủ Brazil được đánh giá rất cao.

Wolves định giá Cunha vào khoảng 60 triệu bảng, gần gấp đôi so với số tiền 35 triệu bảng họ từng bỏ ra để mua đứt anh từ Atletico Madrid hồi đầu năm 2023. Về phía Manchester United, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng đưa ra đề nghị hấp dẫn, trong đó có việc tăng gấp đôi mức lương hiện tại (60.000 bảng/tuần) của cầu thủ này để thuyết phục anh chuyển đến Old Trafford.

Nếu thương vụ thành công, Cunha hứa hẹn sẽ trở thành một mảnh ghép đầy thú vị trong quá trình tái thiết đội hình của "Quỷ đỏ" dưới thời chủ sở hữu mới Sir Jim Ratcliffe. Tỷ phú này rất muốn mang về những cầu thủ trẻ trung, đầy khát khao và phù hợp với lối chơi tốc độ cao mà HLV Amorim mong muốn xây dựng tại Man United.