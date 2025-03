MU tan hoang lực lượng

UEFA cho phép các đội đăng ký tối đa 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu ở Europa League, nhưng MU chỉ có thể mang theo 18 người do khủng hoảng chấn thương. Đáng chú ý, 3 trong số đó là thủ môn Andre Onana, Dermot Mee và Elyh Harrison, đồng nghĩa HLV Amorim chỉ có 15 cầu thủ để lựa chọn sắp xếp đội hình.

Đây cũng là lần đầu tiên thủ môn Dermot Mee (22 tuổi) được điền tên vào danh sách thi đấu tại cúp châu Âu, sau khi từng góp mặt trên băng ghế dự bị ở Premier League trong trận gặp Everton vào tháng trước.

Hai cái tên mới nhất của MU phải rút lui khỏi danh sách thi đấu là Harry Maguire và Manuel Ugarte. Bộ đôi này gặp phải chấn thương nhẹ trong thất bại trên chấm phạt đền trước Fulham tại vòng 5 FA Cup hôm 2/3.

Trước đó, Maguire rời sân sớm gây thắc mắc cho nhiều CĐV, đặc biệt khi anh thường là người thực hiện cú đá luân lưu. Hậu vệ được thay thế bởi Ayden Heaven vào cuối hiệp phụ. Trong khi đó, Ugarte rời sân ở phút 53 để nhường chỗ cho Alejandro Garnacho.

Tính cả Maguire và Ugarte, MU mất đến 12 cầu thủ trước chuyến làm khách tới Tây Ban Nha. Danh sách chấn thương dài dằng dặc của "Quỷ đỏ" gồm Altay Bayındır, Tom Heaton, Jonny Evans, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Amad Diallo.

Chido Obi, tài năng trẻ 17 tuổi từng nhiều lần vào sân từ ghế dự bị gần đây. cũng không thể tham dự vì không được đăng ký từ đầu mùa. Anh gia nhập từ Arsenal vào mùa hè và chưa đủ điều kiện để đưa vào danh sách B.

Europa League là cơ hội cuối cùng để MU giành danh hiệu mùa này. "Quỷ đỏ" đang có chuỗi trận tệ hại nhất trong lịch sử Premier League, song là đội duy nhất ở cả Champions League và Europa League bất bại ở vòng phân hạng.

Tuy nhiên, với việc đứng thứ 14 tại Premier League, cách duy nhất để họ trở lại đấu trường châu Âu mùa sau là vô địch Europa League.

