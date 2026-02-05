MU tái ngộ hung thần trong trận gặp Tottenham

Sự trở lại của trọng tài Michael Oliver ở trận MU gặp Tottenham gợi lại ký ức không mấy dễ chịu, trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang cần sự ổn định tuyệt đối để giữ đà bứt phá.

MU có những ký ức không mấy tốt đẹp với ông Oliver. Ảnh: Reuters.

Ban tổ chức Premier League xác nhận Michael Oliver sẽ là trọng tài chính điều khiển cuộc so tài giữa Manchester United và Tottenham vào tối 7/2 tại Old Trafford. Đây là trận đấu có ý nghĩa lớn với MU, khi thầy trò Michael Carrick hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp kể từ khi thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Dưới thời Carrick, MU nhanh chóng tìm lại nhịp độ thi đấu. Ba chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và mở ra hy vọng rõ ràng cho mục tiêu dự Champions League.

Tuy nhiên, hành trình đó diễn ra trong bối cảnh MU không ít lần chịu thiệt bởi các quyết định gây tranh cãi của trọng tài và VAR, khiến yếu tố "ngoài chuyên môn" trở thành mối bận tâm thường trực.

Việc Michael Oliver được phân công bắt chính vì thế sớm tạo ra nhiều tranh luận. Về chuyên môn, Oliver là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm nhất Premier League. Cựu trọng tài Mark Clattenburg từng gọi ông là "trọng tài hay nhất giải đấu". Nhưng với người hâm mộ MU, ký ức gắn với cái tên này lại không mấy dễ chịu.

Năm 2023, MU để thua chính Tottenham 0-2 trong trận đấu gây tranh cãi lớn. Khi đó, Oliver từ chối cho "Quỷ đỏ" hưởng phạt đền ở tình huống Cristian Romero để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Sau trận, đội trưởng Bruno Fernandes công khai yêu cầu tổ trọng tài phải xin lỗi, cho rằng MU đã bị xử ép. "Tôi muốn xem họ có đến xin lỗi trong phòng thay đồ của chúng tôi hay không, giống như cách họ đã làm với HLV Wolves", Fernandes bực dọc phát biểu.

Thống kê cũng phần nào cho thấy tín hiệu không mấy tốt lành cho MU. Trong 49 trận Michael Oliver từng điều khiển có sự góp mặt của "Quỷ đỏ", đội bóng chỉ giành 19 chiến thắng, hòa 13 và thua 17.

Đáng chú ý, MU là đội phải nhận nhiều thẻ vàng nhất dưới tay Oliver, với tổng cộng 102 thẻ, cùng 5 thẻ đỏ. Riêng mùa giải 2025/26, Oliver đã bắt hai trận của MU, với kết quả một thắng và một thua.

Với tình hình căng thẳng trong cuộc đua hiện tại và những gì xảy ra trong quá khứ, cái tên Michael Oliver chắc chắn sẽ tiếp tục bị soi kỹ cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Old Trafford.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.