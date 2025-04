MU sớm từ bỏ Palmer

Theo The Independent, MU thực sự muốn ký hợp đồng với Palmer nhưng thương vụ bất khả thi. Palmer ghi 36 bàn và có 20 kiến tạo ở Premier League kể từ đầu mùa giải trước, được đánh giá là sự bổ sung chất lượng đối với bất kỳ đội bóng nào. Tuy nhiên, Chelsea không có ý định bán cầu thủ tài năng. Vì vậy, "Quỷ đỏ" chuyển sang Cunha.

Cầu thủ người Brazil dự kiến gia nhập MU vào hè 2025. Cunha mang đến kinh nghiệm và chất lượng cần thiết. Anh ghi 16 bàn, có thêm 4 kiến tạo sau 31 trận đấu ở mùa 2024/25 trong bối cảnh Wolves phải chiến đấu cho suất trụ hạng.

CLB chủ sân Old Trafford sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 63 triệu bảng trong hợp đồng của Cunha. Nếu thương vụ thành công, họ hy vọng cầu thủ này sẽ nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng tại Old Trafford.

Gia nhập Wolves với vị trí ban đầu là tiền đạo cắm, Cunha dần chuyển mình và tỏa sáng ở vai trò tiền vệ tấn công lẫn chơi ở hai cánh. Những pha rê bóng từ cánh trái và xộc thẳng vào trung lộ là điểm mạnh của Cunha.

Dù vậy, MU cần nhiều hơn 2 hoặc 3 bản hợp đồng chất lượng nếu thực sự muốn cạnh tranh cho các danh hiệu lớn mùa giải tới. Hiện tại, MU đặt mục tiêu vô địch Europa League, qua đó tăng cường ngân sách cũng như thu hút các cầu thủ ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.