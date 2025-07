MU quan tâm Nicolas Jackson

Theo Sky Sports, chân sút 24 tuổi nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn, nhưng Chelsea lại không hề vội bán khi hợp đồng của Jackson còn thời hạn đến tận năm 2033. Họ cũng định giá anh không dưới 100 triệu bảng.

Vị trí của Jackson tại Stamford Bridge mùa tới được dự báo không còn chắc chắn khi Chelsea mang về Joao Pedro và Liam Delap. Dù vậy, "The Blues" vẫn tỏ ra cứng rắn, bởi họ tin mức giá cao sẽ giữ ưu thế trên bàn đàm phán.

"Quỷ đỏ" được cho là mới liên lạc, chưa có động thái chính thức bởi ưu tiên số một vẫn là Bryan Mbeumo của Brentford. Đội bóng thành Manchester gửi hai lời đề nghị lên tới 60 triệu bảng cho Mbeumo nhưng bị từ chối. Brentford khẳng định không bán trừ khi nhận đủ mức giá 65 triệu bảng.

Dù đặt ưu tiên cho Mbeumo, việc bắt đầu theo sát Jackson cho thấy MU không muốn tự trói mình vào một thương vụ quá rủi ro. "Quỷ đỏ" đánh giá cao Jackson với lối chơi quyết liệt và thái độ thi đấu nỗ lực.

Ngoài MU, Aston Villa cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Jackson. HLV Unai Emery vốn là người trao cơ hội ra mắt cho tiền đạo 24 tuổi người Senegal ở Villarreal nên rất muốn tái ngộ cậu học trò cũ. AC Milan cũng có nhu cầu tìm tiền đạo, nhưng không sẵn sàng chi khoản tiền khổng lồ mà Chelsea đưa ra.

