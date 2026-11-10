MU phải trả bao nhiêu tiền để có Pochettino?

MU có thể phải chi khoảng 10 triệu USD để giải phóng hợp đồng của Mauricio Pochettino với tuyển Mỹ, chưa tính khoản bồi thường cho Michael Carrick.

Mauricio Pochettino trở thành ứng viên hàng đầu thay Carrick tại MU, theo ESPN.

Theo ESPN ngày 9/11, Pochettino nổi lên là ứng viên hàng đầu thay Carrick, trong bối cảnh ban lãnh đạo MU cân nhắc thay HLV ngay trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11. Tuy nhiên, muốn đưa Pochettino về Old Trafford, MU phải giải quyết hợp đồng của chiến lược gia người Argentina với Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF).

ESPN dẫn nguồn tin cho biết điều khoản giải phóng hợp đồng của Pochettino trị giá khoảng 10 triệu USD , tương đương 7,4 triệu bảng. Trong khi đó, TEAMtalk đưa ra con số 10 triệu bảng. Cả hai mức phí đều chưa được các bên xác nhận chính thức.

Pochettino tiếp quản tuyển Mỹ từ tháng 9/2024. Sau World Cup 2026, ông được gia hạn hợp đồng đến năm 2030. Theo nhà báo Ben Jacobs, thỏa thuận mới có điều khoản cho phép nhà cầm quân 54 tuổi ra đi trước thời hạn.

Ngoài phí giải phóng hợp đồng, MU còn phải tính khoản bồi thường Carrick. HLV người Anh được bổ nhiệm chính thức hồi tháng 5, với hợp đồng kéo dài đến năm 2028.

Truyền thông Anh từng ước tính MU có thể mất gần 12 triệu bảng nếu sa thải Carrick.

Truyền thông Anh từng ước tính MU có thể mất gần 12 triệu bảng nếu sa thải Carrick. Tuy nhiên, Jacobs tiết lộ hợp đồng có điều khoản chấm dứt sớm, giúp CLB giảm đáng kể nghĩa vụ tài chính. Khoản bồi thường thực tế hiện chưa được công bố.

Áp lực lên Carrick gia tăng sau trận hòa Aston Villa 4-4 ngày 8/11. MU mới thắng một trong 10 trận đầu Premier League, đứng thứ 18 và đối mặt nguy cơ tiếp tục lún sâu vào cuộc chiến trụ hạng.

Theo BBC Sport, Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada đang đánh giá tương lai Carrick. Tuy nhiên, Sky Sports khẳng định MU chưa đưa ra quyết định sa thải chính thức.

Pochettino được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea. Ông từng đưa Tottenham vào chung kết Champions League 2019 và nhiều lần được MU cân nhắc bổ nhiệm.

Dù vậy, khoản phí giải phóng hợp đồng mới chỉ là một phần bài toán. MU còn phải trả lương cho ban huấn luyện mới và xử lý hợp đồng của người tiền nhiệm.

Trong bối cảnh đội bóng đứng trước nguy cơ xuống hạng, MU phải cân nhắc liệu việc chi thêm hàng triệu USD có thực sự giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Old Trafford.