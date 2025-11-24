MU phải hành động trước khi quá muộn

Kỳ chuyển nhượng tháng 1 đang đến gần và Ruben Amorim lên tiếng nhắc nhở ban lãnh đạo MU về một vấn đề quan trọng: chiều sâu kinh nghiệm của đội hình.

Dưới thời Ineos, nhiều sai sót vẫn xuất hiện trong cách vận hành CLB, đặc biệt là việc giao tiếp yếu kém với người hâm mộ. Tuy vậy, công tác mua bán đã cải thiện đáng kể.

Giám đốc Thể thao Jason Wilcox cho biết quá trình tuyển dụng hiện tại được vận hành có tổ chức hơn, với kế hoạch rõ ràng về mục tiêu, vị trí cần bổ sung và sự phối hợp chặt chẽ giữa HLV Amorim, bộ phận dữ liệu và đội ngũ tuyển trạch.

Thế nhưng, trong cuộc họp báo gần đây, Amorim lại chỉ ra vấn đề khác: đội hình dễ hụt hơi trong hiệp hai vì thiếu hai gương mặt chủ chốt. Ông nêu thẳng tên Casemiro và Harry Maguire, hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm mà theo ông, đang tạo ra khoảng trống lớn mỗi khi vắng mặt.

“Chúng tôi gặp khó trong hai trận thua gần đây khi Casemiro đau nhẹ, Maguire cũng vậy. Họ quan trọng không chỉ vì lối chơi mà còn vì kinh nghiệm và khả năng tranh chấp bóng bổng”, Amorim chia sẻ.

Cả Casemiro và Maguire đều hết hợp đồng cuối mùa này. Hiện chưa ai chắc chắn ở lại. Casemiro muốn tiếp tục thi đấu, nhưng MU phải đàm phán lại mức lương. Maguire có cơ hội trụ lại cao hơn, nhưng tương lai của anh cũng chưa được quyết định.

Nếu bộ đôi này rời Old Trafford trong năm 2026, MU sẽ đối mặt bài toán khó: tìm người thay thế đủ chất lượng và kinh nghiệm Premier League. Amorim hiểu họ không phải giải pháp dài hạn, nhưng ông cũng nhắc ban lãnh đạo rằng đội bóng yếu đi thấy rõ khi thiếu họ trên sân.

Thông điệp của Amorim rất rõ ràng: MU phải chuẩn bị ngay từ bây giờ nếu không muốn hụt hơi ở mùa 2026/27.