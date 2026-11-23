MU vẫn muốn giữ Bruno Fernandes khi đề nghị đội trưởng người Bồ Đào Nha ký hợp đồng mới, nhưng các cuộc đàm phán hiện đã tạm dừng để giải quyết khủng hoảng trước mắt.

MU nên để Bruno ra đi.

Tuy nhiên, khủng hoảng của MU có lẽ bắt nguồn từ việc dính tới cầu thủ này. Sau nhiều năm xây dựng lối chơi xoay quanh tiền vệ người Bồ Đào Nha, MU vẫn chưa thể trở lại vị thế cạnh tranh những danh hiệu lớn. Không chỉ phụ thuộc chiến thuật, cá tính và cách thể hiện vai trò thủ lĩnh của Bruno cũng đặt ra những dấu hỏi về sự ổn định trong phòng thay đồ. Đã đến lúc đội chủ sân Old Trafford cân nhắc một cuộc chia tay dứt khoát.

Bruno càng tỏa sáng, MU càng khó thoát khỏi sự phụ thuộc

Bruno đến Old Trafford vào tháng 1/2020 và nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng trong lối chơi. Khả năng sáng tạo, những đường chuyền đột biến và tinh thần thi đấu quyết liệt giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành một trong những bản hợp đồng thành công nhất của MU trong nhiều năm.

Nhưng hơn sáu năm sau, thành quả tập thể vẫn rất hạn chế. Kể từ khi Bruno xuất hiện, MU chỉ giành FA Cup và Carabao Cup, trong khi chưa thể chinh phục Premier League hay Cúp châu Âu, kể cả Europa League.

Vấn đề nằm ở chỗ MU dường như đã quá quen với việc giải quyết khó khăn bằng cách trao thêm quyền kiểm soát cho Bruno. Khi đội bóng bế tắc, bóng được đưa đến chân đội trưởng. Khi cần một đường chuyền xuyên tuyến, Bruno là người được kỳ vọng. Khi cần tạo ra khác biệt, MU tiếp tục trông chờ vào khả năng xử lý cá nhân của tiền vệ này. Đây là cách vận hành có thể tạo ra những khoảnh khắc xuất sắc, nhưng không nhất thiết hình thành một hệ thống bóng đá bền vững.

Bruno có xu hướng lựa chọn những đường chuyền mạo hiểm, tìm kiếm khoảng trống phía sau hàng phòng ngự và cố gắng tạo ra đột biến ngay cả trong những tình huống không thực sự thuận lợi. Khi thành công, anh trở thành người hùng. Nhưng khi mất bóng, MU có thể lập tức đối diện nguy cơ phản công bởi đội hình đã dâng cao và chưa kịp tổ chức lại.

Đối thủ cũng không khó nhận ra điều đó. Chỉ cần hạn chế không gian hoạt động của Bruno, gây áp lực lên khu vực anh thường nhận bóng và cắt những đường chuyền hướng đến tiền vệ này, khả năng triển khai tấn công của MU có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Một đội bóng lớn không thể chỉ có một đầu mối sáng tạo. Họ cần nhiều phương án phối hợp, những cầu thủ có thể thay nhau điều tiết nhịp độ và một cấu trúc chiến thuật không sụp đổ khi ngôi sao quan trọng nhất bị phong tỏa.

Bruno nắm giữ MU quá lâu rồi.

Từ bất ổn phòng thay đồ đến vòng luẩn quẩn thay HLV

Một vấn đề khác khiến MU cần cân nhắc tương lai của Bruno là cá tính và phong cách lãnh đạo của tiền vệ này. Bruno là mẫu cầu thủ giàu cảm xúc, thường xuyên phản ứng mạnh khi đội bóng chơi không tốt, đồng đội mắc sai lầm hoặc quyết định của trọng tài bất lợi. Trên sân, những phản ứng ấy đôi khi thể hiện tinh thần chiến đấu, nhưng cũng có thể tạo ra bầu không khí căng thẳng không cần thiết.

Tại MU, những tranh luận về khả năng lãnh đạo của Bruno đã xuất hiện nhiều lần. Cựu tiền đạo MU, Andy Cole từng chỉ trích những hành động vung tay, thể hiện sự thất vọng của đội trưởng người Bồ Đào Nha trước đồng đội, cho rằng điều đó có thể bị xem là thiếu tôn trọng.

Đến tháng 10/2026, vấn đề càng trở nên rõ ràng, sáng trưng khi Bruno công khai chất vấn cách triển khai chiến thuật của Michael Carrick sau thất bại 1-4 trước Como. Cựu tiền đạo Wayne Rooney sau đó chỉ trích các cầu thủ MU vì những phát biểu gây tổn hại đến sự đoàn kết tập thể. Báo chí Anh cũng phản ánh một số thành viên trong đội hình không hài lòng với cách Bruno thể hiện vai trò thủ lĩnh.

Những sự việc này gợi lại một hình ảnh quen thuộc: MU liên tục rơi vào khủng hoảng, cầu thủ bất mãn với HLV, những tranh luận nội bộ xuất hiện trên truyền thông và cuối cùng nhà cầm quân lại trở thành người phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

Kể từ khi Bruno gia nhập, Old Trafford đã chứng kiến Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim và Michael Carrick lần lượt đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, trong đó có những người chỉ làm việc tạm quyền. Sự thay đổi liên tục ấy cho thấy chẳng ai làm thỏa mãn Bruno.

Cũng phải nói thêm là không chỉ ở MU mà Bruno còn gắn với xáo xào ở tuyển Bồ Đào Nha. Trước khi Bruno có mặt, Bồ Đào Nha là tập thể thống nhất, đoàn kết và vô địch Euro 2016. Sau khi Bruno hiện diện, Bồ Đào Nha đánh mất sự đoàn kết và liên tục thất bại tại các giải đấu lớn như World Cup hay Euro.

Chia tay Bruno không bảo đảm MU lập tức thành công. Nhưng đôi khi, muốn xây dựng một tập thể mới, CLB phải dám từ bỏ cả những cầu thủ xuất sắc nhất nếu họ không còn phù hợp với định hướng dài hạn, cả trong và ngoài sân cỏ.

MU đã thay HLV như thay áo, liên tục điều chỉnh chiến thuật và chi hàng trăm triệu bảng mua sắm nhưng vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Có lẽ đã đến lúc đội bóng ngừng xây dựng tương lai quanh việc chiều chuộng Bruno Fernandes và bắt đầu xây dựng một hệ thống có thể chiến thắng bằng một tập thể đồng lòng, không có người gây rắc rối.