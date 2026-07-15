MU nhắm thêm 3 tân binh

Dù đã mang về 3 tân binh, MU vẫn chưa có ý định dừng lại trên thị trường chuyển nhượng hè này.

Trong những ngày qua, "Quỷ đỏ" công bố ba bản hợp đồng mới gồm hai tiền vệ Youri Tielemans, Andrey Santos và thủ môn Karl Darlow. Tuy nhiên, The Sun cho biết MU vẫn sẽ tiếp tục săn lùng thêm tân binh nhằm tăng chiều sâu đội hình cho mùa giải tới.

Trong danh sách mục tiêu của MU, có tiền vệ Alex Scott của Bournemouth. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn phải cân nhắc khi đội bóng chủ sân Vitality định giá cầu thủ này lên tới 80 triệu bảng. Hai mục tiêu khác đang thi đấu tại Premier League là Adam Wharton (Crystal Palace) và Carlos Baleba (Brighton) cũng nằm trong tầm ngắm của MU. Tuy nhiên, cả hai đều được cho là có mức giá tương đương Alex Scott.

Mane Kone là một trong số các mục tiêu của MU.

Manu Kone, tuyển thủ Pháp đang tham dự World Cup 2026, cũng được MU đưa vào danh sách theo dõi. Mức phí dự kiến của thương vụ này vào khoảng 50 triệu bảng.

Ở hàng công, MU cân nhắc chiêu mộ Crysencio Summerville của West Ham trong trường hợp bán được Marcus Rashford trong mùa hè này. Cầu thủ người Hà Lan gây ấn tượng tại World Cup 2026 và hiện được định giá khoảng 50 triệu bảng.

Ở vị trí hậu vệ, "Quỷ đỏ" đánh giá cao Lewis Hall của Newcastle và muốn đưa cầu thủ này về cạnh tranh với Luke Shaw cùng Patrick Dorgu. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng được dự đoán cũng không dưới 50 triệu bảng.

Với việc MU phải chinh chiến trên 4 đấu trường ở mùa giải tới, tăng cường lực lượng được xem là nhiệm vụ quan trọng đối với HLV Michael Carrick cùng các cộng sự.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.