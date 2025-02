MU muốn đổi Hojlund lấy Osimhen

MU đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Victor Osimhen của Napoli trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Theo Calciomercato, "Quỷ đỏ" không muốn chi trả toàn bộ 75 triệu euro mức phí phá vỡ hợp đồng của Osimhen. Thay vào đó, họ dự định gửi lời đề nghị trị giá 40 triệu euro kèm theo Rasmus Hojlund để đổi lấy chân sút người Nigeria.

Hiện tại, Osimhen khoác áo Galatasaray theo dạng cho mượn và đã ghi 20 bàn sau 27 trận trên mọi đấu trường. Dự kiến, anh sẽ trở lại Napoli vào mùa hè. Đội bóng Serie A sẵn sàng để anh ra đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Trong khi đó, Hojlund trải qua một mùa giải ác mộng tại MU. Ở mùa giải thứ hai khoác áo "Quỷ đỏ", tiền đạo người Đan Mạch chỉ ghi bàn trong 2 trận tại Premier League, với pha lập công gần nhất đến từ trận đấu với Nottingham Forest vào ngày 7/12. Hojlund gây thất vọng lớn tại Old Trafford, và viễn cảnh trở lại Serie A hoàn toàn khả thi.

MU đang tìm cách nâng cấp hàng công cho mùa giải 2025/26 dưới thời HLV Ruben Amorim, và Osimhen được xem là một lựa chọn lý tưởng để giúp đội bóng tìm lại sức mạnh trên hàng tấn công. Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ xem liệu Napoli có chấp nhận đề xuất trao đổi này hay không.

