MU mang đội hình toàn sao tới Đông Nam Á

Trận đấu đỉnh cao giữa Manchester United và ASEAN All-Stars sẽ diễn ra vào lúc 20h45 ngày 28/5/2025 tại SVĐ Quốc gia Bukit Jalil, qua đó hứa hẹn là sự kiện thể thao được mong chờ nhất trong thập kỷ tại khu vực.

Với đội hình quy tụ loạt ngôi sao như Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Casemiro, Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Rasmus Hojlund… MU có thể mang đến màn trình diễn đậm chất "Quỷ đỏ" trên đất châu Á.

Đối đầu MU là tập thể ASEAN All-Stars với những tài năng hay nhất từ Đông Nam Á. Đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik quyết tâm tạo dấu ấn trước một trong những CLB hàng đầu thế giới.

Được tổ chức bởi ProEvents, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), trận đấu là màn so tài đỉnh cao, đồng thời biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, văn hóa bóng đá đang lớn mạnh và khát vọng vươn tầm của khu vực.

Ông Julian Kam, đại diện ProEvents, khẳng định: "Mang Manchester United trở lại Malaysia là một cột mốc đáng nhớ. Trận đấu này không chỉ là thể thao, mà là ngày hội của cả cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á".

Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth nhấn mạnh: "Chúng tôi tự hào khi được tiếp đón một đội bóng vĩ đại và muốn truyền thông điệp đến những cầu thủ trẻ rằng ước mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu bạn đủ đam mê và nỗ lực".

Chủ tịch FAM, ông Datuk Mohd Joehari Mohd Ayub tiếp lời :"Đây là trận đấu đặc biệt tại Malaysia trong khu vực. Một dịp tuyệt vời để người hâm mộ thể hiện tình yêu bóng đá và chứng minh vị thế mới của chúng ta trên bản đồ thế giới".

Là nhà tài trợ toàn cầu lâu đời của MU, Maybank cung cấp đặc quyền mua vé sớm cho chủ thẻ tại Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines và Campuchia. Malaysia Airlines cũng đồng hành cùng sự kiện, bảo đảm trải nghiệm bóng đá đẳng cấp cho người hâm mộ từ khắp khu vực.

Ông Dato Khairussaleh Ramli - Tổng giám đốc Tập đoàn Maybank chia sẻ: "Đây là minh chứng cho sức mạnh kết nối của bóng đá. Khi Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, trận đấu sẽ là biểu tượng cho tinh thần khu vực, niềm tin và khát vọng vươn lên".

Với sự góp mặt của truyền thông quốc tế, hàng chục nghìn du khách và sự quan tâm từ khắp châu Á, Maybank Challenge Cup 2025 hứa hẹn là trận cầu đỉnh cao và cú hích lớn cho du lịch thể thao và vị thế quốc tế của Malaysia trên bản đồ thể thao toàn cầu.

Vé đang được mở bán rộng rãi và đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có để được tận mắt chứng kiến huyền thoại Manchester United thi đấu ngay tại Đông Nam Á, cùng bầu không khí bóng đá không thể nào quên.

