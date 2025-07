MU hét giá Antony 50 triệu bảng

Theo nguồn tin từ UOL (Brazil), "Quỷ đỏ" định giá Antony ở mức khoảng 50 triệu bảng sau khi nhận được nhiều lời hỏi mua từ các CLB ở châu Âu. Trước đó, con số được truyền thông Tây Ban Nha đưa ra chỉ dao động từ 34 đến 42 triệu bảng.

Cầu thủ chạy cánh hiện phải tập riêng và được xem như người thừa tại Old Trafford. Dù vậy, Antony vẫn thu hút sự quan tâm lớn sau màn trình diễn ấn tượng trong nửa mùa giải khoác áo Real Betis dưới dạng cho mượn. Anh ghi 9 bàn và có 5 kiến tạo, góp công đưa đội bóng Tây Ban Nha vào chung kết Conference League.

Với phong độ ấy, Antony nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của loạt đội bóng như Villarreal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, cùng Newcastle và Brighton tại Premier League. Đáng chú ý, Real Betis là bến đỗ được Antony ưu tiên, nhưng rào cản lớn nhất chính là mức giá mà MU yêu cầu.

Dù vậy, Antony được cho là sẵn sàng giảm tới 30% mức lương hiện tại, khoảng 150.000 bảng/tuần, để có thể rời Old Trafford trong mùa hè này. Việc bán được cầu thủ chạy cánh với mức giá khoảng 32,5 triệu bảng trở lên sẽ giúp MU tránh chịu lỗ theo các quy định tài chính của Premier League.

Gia nhập "Quỷ đỏ" từ Ajax với mức phí 86 triệu bảng năm 2022, Antony chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng tại Old Trafford. Sau 96 trận, anh chỉ có vỏn vẹn 12 bàn và 5 kiến tạo - con số quá khiêm tốn cho một thương vụ đắt giá.

