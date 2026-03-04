MU giữ chân Bruno Fernandes với đề nghị khổng lồ

Bên cạnh việc chiêu mộ những ngôi sao mới, nhiệm vụ giữ chân các trụ cột như Bruno Fernandes được xem là ưu tiên hàng đầu của MU.

MU xem xét giữ chân Bruno Fernandes. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều nguồn tin tại Anh, đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe được cho là sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương hiện tại của CLB để đề nghị Bruno Fernandes một bản hợp đồng mới trị giá lên tới 400.000 bảng/tuần, con số đủ biến anh trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất giải đấu.

Mùa hè năm ngoái, INEOS từng cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị đắt giá từ Al Hilal dành cho Bruno Fernandes. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi. Hợp đồng của tiền vệ 31 tuổi vẫn còn thời hạn đến năm 2027, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm, và ban lãnh đạo không còn ý định để anh ra đi.

Về phần mình, Bruno Fernandes cũng có những điều kiện rõ ràng trước khi đặt bút ký vào giao kèo mới. Thứ nhất, anh muốn đảm bảo rằng MU sẽ góp mặt tại Champions League mùa tới.

Thứ hai, Fernandes mong muốn HLV Michael Carrick được bổ nhiệm chính thức thay vì chỉ đóng vai trò tạm quyền. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được cho là rất ấn tượng với tác động tích cực mà Carrick tạo ra, đồng thời duy trì mối quan hệ thân thiết với cựu tiền vệ người Anh.

Fernandes sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 9 tới. Anh hiểu rằng bản hợp đồng tiếp theo có thể là thỏa thuận lớn cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao của mình. Vì vậy, tiền vệ này muốn chắc chắn rằng tham vọng của CLB phù hợp với khát vọng chinh phục danh hiệu của bản thân.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.