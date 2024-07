MU đón tân binh đầu tiên

MU nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận dành cho Joshua Zirkzee trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Joshua Zirkzee trở thành tân binh đầu tiên của MU trong hè 2024.

The Athletic xác nhận thương vụ chiêu mộ Zirkzee của MU đã được thông qua. "Quỷ đỏ" sẽ không chi 40 triệu euro kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của Zirkzee do lo ngại ảnh hưởng tới Quy tắc lợi nhuận và bền vững của Premier League.

Thay vào đó, họ đạt thỏa thuận với Bologna về việc trả số tiền vượt mốc 40 triệu euro để hoàn tất vụ làm ăn. Tuy nhiên, quá trình thanh toán sẽ kéo dài trong 3 năm, qua đó giúp MU giải quyết những hạn chế về mặt tài chính.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

Nhà báo người Italy tiết lộ thêm: "Zirkzee ký hợp đồng với MU đến tháng 6/2029, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Zikzee trở thành bản hợp đồng đầu tiên của MU dưới kỷ nguyên INEOS".

MU coi Zirkzee là cầu thủ có bộ kỹ năng có thể bổ sung cho Rasmus Hojlund. Mùa giải vừa qua, chân sút 23 tuổi ghi 11 bàn và cung cấp 5 đường kiến ​​tạo giúp Bologna giành quyền tham dự Champions League.

Không chỉ Zirkzee, Matthijs de Ligt và cả Jarred Branthwaite khả năng cao cập bến sân Old Trafford ngay trong tháng 7 này. MU muốn thay máu hàng phòng ngự để hướng tới một mùa giải thành công.

Ở chiều ngược lại, Mason Greenwood và Donny van de Beek là hai cầu thủ đầu tiên chia tay sân Old Trafford trong hè này. MU bán đứt Greenwood và Van de Beek lần lượt cho Marseille và Girona.