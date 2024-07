Van de Beek rời MU

MU đạt thỏa thuận bán đứt Donny van de Beek trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Van de Beek là bản hợp đồng gây thất vọng của MU. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, MU đồng ý bán Van de Beek cho Girona với giá 500.000 euro. Tiền vệ người Hà Lan đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2028. "Quỷ đỏ" cài điều khoản nhận được phần trăm số tiền mà Girona bán Van de Beek trong tương lai.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

Nhà báo người Italy tiết lộ thêm: "Các điều khoản bổ sung dễ dàng mang lại cho MU số tiền 4-5 triệu euro. Ngoài ra, MU cũng cài các điều khoản khác, có thể khiến thương vụ tăng lên tới 15 triệu euro".

CLB chủ sân Old Trafford chấp nhận lỗ nặng trong thương vụ này. Năm 2020, MU bỏ ra tới 40 triệu euro để chiêu mộ Van de Beek từ Ajax.

Tháng 1/2024, Van de Beek khoác áo Eintracht Frankfurt dưới dạng cho mượn. Đại diện Bundesliga trả tiền vệ người Hà Lan về lại MU và quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 12 triệu euro.

Frankfurt không phải bến đỗ đầu tiên ngôi sao 26 tuổi lựa chọn để cứu rỗi sự nghiệp. Năm 2022, Van De Beek thi đấu dưới dạng cho mượn tại Everton nhưng không khẳng định được bản thân. Trong khi đó, hợp đồng hiện tại giữa cầu thủ này và MU kéo dài đến năm 2025.