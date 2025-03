Walker tiệc tùng thâu đêm với gái lạ ở Milan

Sau khi vợ Kyle Walker, Annie Kilner, cùng các con trở về Anh vào tối 23/2, Kyle Walker dường như không mấy bận tâm. Chỉ một ngày sau, báo chí Anh ghi nhận hình ảnh hậu vệ của AC Milan có mặt tại hộp đêm sang trọng Tocqueville 13 ở Milan, vui vẻ bên hai cô gái có ngoại hình rất giống vợ mình/

Theo The Sun, Walker - người hiện nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi - có một đêm "quẩy hết mình" nhưng không uống rượu. Anh được cho là đã chi khoảng 2.500 bảng cho một bàn VIP, 1.200 bảng cho một chai champagne Dom Pérignon và thêm 1.600 bảng cho một chai tequila Clase Azul Reposado.

Walker hiện lưu trú tại khách sạn xa xỉ Hotel Casa Cipriani - nơi quy tụ dàn sao hàng đầu trong Tuần lễ Thời trang Milan. Theo nguồn tin từ khách sạn, Walker gặp gỡ hai cô gái này tại lounge của khách sạn và cả ba dường như rất thoải mái bên nhau.

Thông tin này một lần nữa làm dấy lên những lùm xùm về đời sống cá nhân của Walker. Trước đó, hậu vệ này từng khiến dư luận xôn xao khi bị phát hiện có mối quan hệ song song với hai người phụ nữ - vợ anh Annie Kilner và người tình Lauryn Goodman, người đã sinh cho cựu ngôi sao Man City hai con.

Sau 8 năm gắn bó với Manchester City, Walker chuyển đến AC Milan theo dạng cho mượn sau khi không còn nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola. Tưởng chừng đây sẽ là cơ hội làm lại sự nghiệp, nhưng có vẻ như cuộc sống xa sân cỏ của anh lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

