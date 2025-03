Châu Âu 'dậy sóng' vì Fabregas

Từ một tiền vệ xuất sắc trên sân cỏ đến một HLV đầy triển vọng trên băng ghế chỉ đạo, Cesc Fabregas đang viết tiếp câu chuyện huyền thoại của mình tại Como. Chỉ sau chưa đầy hai năm dẫn dắt, anh đưa đội bóng nhỏ bé này thăng hạng và trở thành một hiện tượng tại Serie A.

Nhưng quan trọng hơn, cách Cesc vận hành đội bóng, đặt niềm tin vào các tài năng trẻ và truyền lửa đam mê cho họ khiến cả châu Âu phải chú ý.

Fabregas chưa bao giờ là một cái tên bình thường. Khi còn là một cậu bé tuổi teen, anh khiến cả thế giới trầm trồ khi tỏa sáng tại Arsenal, trở thành một trong những cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên gặt hái thành công ngoài biên giới La Liga.

Fabregas từng thi đấu cho những CLB hàng đầu như Barcelona, Chelsea, AS Monaco và có một sự nghiệp huy hoàng với hàng loạt danh hiệu lớn. Thế nhưng, niềm đam mê với bóng đá không dừng lại khi anh treo giày. Chuyển sang sự nghiệp huấn luyện, Fabregas tiếp tục chứng minh anh là một bộ óc xuất sắc của bóng đá.

Trong khi nhiều HLV trẻ vẫn còn chật vật ở các đội dự bị hoặc làm trợ lý, Fabregas nhanh chóng có được một vị trí ở Serie A. Được giao quyền dẫn dắt Como, anh không chỉ giúp đội bóng này thăng hạng mà còn xây dựng một lối chơi có bản sắc riêng, thu hút sự chú ý từ cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Không chỉ tập trung vào chiến thuật, Fabregas còn tạo nên sự khác biệt khi đặt niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ trẻ. Tại Como, anh giúp những tài năng như Nico Paz, Assane Diao, Alex Valle, Iván Azón hay Fresneda trưởng thành vượt bậc.

Dưới sự dìu dắt của Fabregas, những cầu thủ trẻ không chỉ cải thiện về mặt kỹ thuật mà còn nâng cao tư duy chiến thuật. Với cựu sao người Tây Ban Nha, việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, giúp đội bóng phát triển, tạo ra động lực cho chính họ. Bên cạnh đó, Como còn có những cựu binh như Sergi Roberto hay Reina, những người đóng vai trò quan trọng trong việc dìu dắt lứa cầu thủ mới.

Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm giúp Como chơi một thứ bóng đá gắn kết, mượt mà và đầy tính sáng tạo. Không khó hiểu khi nhiều đội bóng lớn bắt đầu để mắt tới Fabregas. Một số nguồn tin thậm chí còn đưa anh vào danh sách ứng viên tương lai cho vị trí HLV trưởng của Barcelona - nơi từng đào tạo anh nhưng anh lại dành phần lớn sự nghiệp để tỏa sáng tại Arsenal.

Với những gì đã thể hiện tại Como, không có gì lạ khi nhiều CLB lớn đang theo dõi sát sao Fabregas. Hai đội bóng đang thể hiện sự quan tâm rõ ràng nhất là Stuttgart và AC Milan – nơi HLV Sergio Conceição đang chịu áp lực lớn.

Cả hai đội bóng này đều sẵn sàng đàm phán để đưa Fabregas về ngay trong mùa giải tới, bất chấp việc anh vẫn còn hợp đồng với Como đến năm 2028. Tuy nhiên, khả năng Fabregas rời đi ngay lúc này không cao. Anh đang cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang xây dựng tại Como - một dự án đầy tham vọng giữa khung cảnh thơ mộng của hồ Como, nơi đang thu hút sự chú ý của cả châu Âu.

Hơn nữa, Fabregas không chỉ muốn làm một HLV tạm thời mà anh thực sự xây dựng một đế chế cho riêng mình. Anh không chỉ giúp Como trụ vững tại Serie A mà còn muốn biến đội bóng này thành một bệ phóng cho những tài năng trẻ, một nơi mà những cầu thủ trẻ có thể trưởng thành trước khi bước ra sân khấu lớn của bóng đá châu Âu.

Khi còn là cầu thủ, Fabregas luôn được đánh giá cao ở khả năng đọc trận đấu. Anh không chỉ giỏi ở vị trí tiền vệ trung tâm mà còn có thể chơi ở nhiều vai trò khác nhau nhờ nhãn quan chiến thuật sắc bén. Tuy nhiên, có một điều anh không thích: ngồi dự bị. Đôi khi, Fabregas không thể hiểu nổi những quyết định của HLV - những quyết định mà bây giờ, chính anh là người phải đưa ra.

Trở thành HLV, Fabregas có cái nhìn khác về trận đấu. Anh hiểu rằng chiến thuật không chỉ là việc chọn cầu thủ giỏi nhất mà còn là cách giúp cả đội vận hành trơn tru nhất. Fabregas cũng học được rằng không phải lúc nào cầu thủ giỏi nhất cũng là lựa chọn tốt nhất cho đội hình xuất phát.

Nhờ kinh nghiệm làm việc với những HLV hàng đầu như Arsene Wenger, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Luis Aragones hay Vicente del Bosque, Fabregas tích lũy cho mình một nền tảng vững chắc về chiến thuật. Giờ đây, anh đang áp dụng những gì học được để xây dựng một đội bóng theo phong cách riêng.

Nếu Xabi Alonso đang được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng của Real Madrid trong tương lai, thì Cesc Fabregas cũng đang trên đường trở thành một chiến lược gia xuất sắc.

Cả hai đều là những nhà vô địch, từng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Giờ đây, họ mang khát vọng đó vào sự nghiệp huấn luyện, với hai phong cách khác nhau nhưng cùng một mục tiêu - nâng tầm nghề HLV và viết tiếp trang sử hào hùng của bóng đá Tây Ban Nha.

Dù Alonso có thể được định sẵn cho Santiago Bernabeu, còn Fabregas có thể đang trên đường trở về Camp Nou, nhưng điều quan trọng là cả hai đang khẳng định bản thân trong thế hệ HLV mới, mang đến những triết lý bóng đá hiện đại và hấp dẫn.

Nhìn vào những gì Fabregas đã làm được, có thể thấy ngày anh trở thành HLV của một CLB hàng đầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Como chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước, và nếu anh tiếp tục duy trì phong độ huấn luyện ấn tượng này, không sớm thì muộn, một bến đỗ lớn sẽ chờ đợi.

Barcelona, Arsenal hay một đội bóng lớn nào đó sẽ đặt niềm tin vào Fabregas? Chỉ có thời gian mới có câu trả lời. Nhưng một điều chắc chắn: Fabregas đã, đang và sẽ tiếp tục là một nhân vật đặc biệt của bóng đá thế giới.

