MU đổi mới toàn diện, nhưng ai 'giữ nhịp' ở tuyến giữa?

Manchester United bước vào mùa giải mới với khẩu hiệu, trung tâm huấn luyện và hàng công được nâng cấp 200 triệu bảng. Nhưng giữa những kỳ vọng, tuyến giữa vẫn là bài toán chưa có lời giải.

MU đang đổi mới toàn diện.

Bước vào mùa giải 2025/26, Manchester United không chỉ thay máu lực lượng mà còn tái thiết cả nền tảng văn hóa và môi trường làm việc. Họ nâng cấp trung tâm huấn luyện Carrington trị giá 50 triệu bảng, đưa ra khẩu hiệu mới “Badge, Bravery, Spirit” (Huy hiệu, Dũng khí, Tinh thần) và chi hơn 200 triệu bảng để gia cố hàng công.

Nhưng đằng sau sự lạc quan ấy, câu hỏi lớn vẫn còn nguyên: tuyến giữa liệu có trở thành điểm yếu chí tử?

Khởi đầu từ phòng gym Carrington đến chuyến câu cá ở Iceland

Tại Carrington, những dòng chữ truyền thống như “Chúng ta đối mặt thử thách, không bao giờ dừng lại, không bao giờ bỏ cuộc” vẫn hiện diện trên tường, như lời nhắc nhở về bản sắc CLB. Thế nhưng, Ruben Amorim và ban lãnh đạo hiểu rằng, sau mùa giải chỉ ghi 44 bàn ở Premier League, lời nói thôi chưa đủ.

Để tạo bước ngoặt, Sir Jim Ratcliffe - đồng chủ sở hữu CLB - tổ chức một cuộc gặp không giống ai: chuyến câu cá ở Iceland hồi tháng 7, ngay trước trận giao hữu với Leeds. Tại đây, ông cùng Giám đốc điều hành Omar Berrada, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và HLV Amorim bàn chiến lược, hoàn thiện kế hoạch chuyển nhượng. Các ông chủ Joel và Avram Glazer cũng đích thân góp ý trong cuộc họp tiếp theo ở Chicago.

Cunha, Mbeumo và tân binh trị giá 73,7 triệu bảng Benjamin Sesko là những mảnh ghép mới cho hàng công. Chỉ trong 45 phút trước Everton ở Atlanta, bộ ba Matheus Cunha - Bryan Mbeumo - Bruno Fernandes cho thấy những mảng miếng phối hợp mượt mà hơn hẳn mùa trước. Benjamin Sesko, người ghi 39 bàn sau 87 trận cho RB Leipzig, được Amorim kỳ vọng là trung phong dài hạn: “Cậu ấy hỏi han mọi chi tiết, ở lại tập thêm, chăm chút từng khía cạnh. Cậu ấy bị ám ảnh bởi bóng đá”.

Bruno Fernandes là nguồn cảm hứng trong lối chơi MU.

Nhưng đầu tư mạnh đồng nghĩa áp lực lớn. Với hơn 200 triệu bảng đã chi, Man United không thể chấp nhận việc hàng công vẫn ì ạch. Mục tiêu rõ ràng là vượt xa con số 44 bàn mùa trước.

Amorim xem sơ đồ 3-4-2-1 là “ngọn đồi” mà ông sẵn sàng sống chết bảo vệ. Cựu thuyền trưởng Sporting CP yêu cầu máy quay tắt khi tập các miếng chiến thuật then chốt, nhằm giữ bí mật tối đa.

Trên đất Mỹ, dấu hiệu tiến bộ xuất hiện: các vai trò rõ ràng hơn, đường lên bóng mạch lạc hơn. Nhưng thử thách thực sự là khi áp lực Premier League đè nặng - như trận mở màn với Arsenal.

Man United không chỉ xây lại chiến thuật, họ còn thiết kế Carrington để khuyến khích cầu thủ gắn bó. Sau trận giao hữu cuối với Fiorentina, nhiều cầu thủ vẫn nán lại chơi billiards đến tận 15h, dù buổi hồi phục kết thúc từ lâu. Những buổi đi chơi tự phát, như cùng nhau xem rapper Drake, cho thấy sự chủ động kết nối - điều hiếm thấy những mùa trước.

Amorim và ban huấn luyện thường xuyên nhắc đến hình mẫu Roy Keane, Eric Cantona - những thủ lĩnh truyền cảm hứng và dẫn dắt tập thể bằng cả lời nói lẫn hành động.

Tuyến giữa - bài toán chưa có lời giải

Sự gắn kết và hàng công mới là những điểm cộng, nhưng hàng tiền vệ lại khiến người hâm mộ lo lắng. Amad Diallo có thể được thử sức ở vị trí wing-back phải, nhưng khả năng phòng ngự chưa đảm bảo.

Ruben Amorim vẫn còn thiếu một tiền vệ trung tâm.

Fernandes có thể phải lùi sâu, trong khi Ugarte cho thấy tiềm năng nhưng thiếu ổn định. Casemiro dù kết thúc mùa trước tích cực vẫn không còn đủ tốc độ, còn Kobbie Mainoo sẽ gánh thêm trách nhiệm ở tuổi 19.

Man United đã hỏi mua Carlos Baleba từ Brighton nhưng mức giá 100 triệu bảng khiến thương vụ gần như bất khả thi. Nếu không có thêm nhân sự, tuyến giữa sẽ là yếu tố quyết định xem tham vọng của họ có bị chặn đứng hay không.

“Chúng tôi không thể thay đổi mọi thứ trong 4 tuần, nhưng tôi biết chúng tôi tập luyện chăm hơn, tốt hơn, và chuẩn bị kỹ hơn cho yêu cầu của trận đấu”, Amorim chia sẻ. “Bước từng bước, chúng tôi sẽ mạnh hơn.”

Mùa giải này, Man United đặt cược vào sự kết hợp giữa chiến thuật kiên định, môi trường đoàn kết và sức mạnh hàng công mới. Nhưng như lịch sử Premier League từng chứng minh, một đội bóng muốn chinh phục đỉnh cao phải mạnh đều ở cả ba tuyến. Và câu hỏi - liệu tuyến giữa có đủ sức chống đỡ? - sẽ sớm được trả lời ngay trong những vòng đấu đầu tiên.