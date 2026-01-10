MU đổi kế hoạch với Fletcher

Việc chưa thể tìm ra HLV phù hợp để dẫn dắt đội bóng khiến ban lãnh đạo MU nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào Darren Fletcher.

Fletcher tiếp tục được MU tin tưởng. Ảnh: Reuters.

Theo Athletic, khả năng Fletcher tiếp tục đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của “Quỷ đỏ” trong trận derby Manchester vào ngày 17/1 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện tại, MU tiến hành các cuộc phỏng vấn để lựa chọn người kế nhiệm cho Ruben Amorim, song quá trình này được cho là chưa thể sớm khép lại. Nếu mọi việc kéo dài hơn dự kiến, Fletcher sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng không chỉ ở trận đấu FA Cup với Brighton vào ngày 11/1, mà còn ở cuộc đại chiến với Man City tại Premier League một tuần sau đó.

Theo các nguồn tin thân cận, hai ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford lúc này là Michael Carrick và Ole Gunnar Solskjaer.

Với Carrick, cựu tiền vệ này từng có thời gian ngắn cầm quân MU trong vai trò tạm quyền. Ông có buổi làm việc trực tiếp với Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Trong khi đó, Solskjaer, người từng giúp MU cán đích ở vị trí á quân Premier League mùa 2020/21, được cho là sẽ tham gia buổi phỏng vấn trong hôm nay (10/1).

Dù vậy, ban lãnh đạo MU vẫn tỏ ra thận trọng, muốn cân nhắc kỹ lưỡng để tránh lặp lại những quyết định vội vàng trong quá khứ. Chính sự dè dặt này khiến phương án giữ Fletcher ở vị trí HLV tạm quyền thêm một thời gian được xem là giải pháp an toàn.

Với Fletcher, đây là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để cựu tiền vệ người Scotland chứng minh năng lực cầm quân.

