Theo Daily Mail, đội chủ sân Old Trafford hiện giữ lập trường bảo vệ quyền lợi thông qua các công cụ pháp lý sẵn có, trong trường hợp xác định được một đội bóng khác đứng sau tác động khiến cầu thủ sinh năm 2010 rời đi.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin trao đổi hay thông báo nào từ các cơ quan quản lý bóng đá có thẩm quyền về tình trạng đăng ký thi đấu của thần đồng sinh năm 2010.
Hành động đăng video chia tay MU của Gabriel hiện cũng nhận những phản ứng trái chiều từ truyền thông cũng như người hâm mộ.
Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.