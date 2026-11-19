MU có thể tính đến các hành động pháp lý sau khi chỉ biết tuyên bố chia tay của cầu thủ trẻ JJ Gabriel qua một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo Daily Mail, đội chủ sân Old Trafford hiện giữ lập trường bảo vệ quyền lợi thông qua các công cụ pháp lý sẵn có, trong trường hợp xác định được một đội bóng khác đứng sau tác động khiến cầu thủ sinh năm 2010 rời đi.

Song song với sự việc vừa xảy ra, tình trạng gián đoạn liên lạc giữa MU và phía Gabriel đã kéo dài trong nhiều tháng qua. Cụ thể, đội bóng nước Anh xác nhận chưa nhận được bất kỳ liên hệ nào từ gia đình của cầu thủ này kể từ tháng 9 đến nay.

Sự thiếu kết nối giữa đôi bên diễn ra bất chấp việc đại diện câu lạc bộ đã nhiều lần chủ động liên lạc nhằm thăm hỏi và kiểm tra tình hình của tài năng 16 tuổi, tuy nhiên gia đình anh không đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Liên quan đến khả năng Gabriel chuyển sang Real Madrid, nhà báo Chris Wheeler thông tin thêm rằng MU vẫn tin tưởng thương vụ sẽ cần có sự phê duyệt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mới có thể hoàn tất.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin trao đổi hay thông báo nào từ các cơ quan quản lý bóng đá có thẩm quyền về tình trạng đăng ký thi đấu của thần đồng sinh năm 2010.

Hành động đăng video chia tay MU của Gabriel hiện cũng nhận những phản ứng trái chiều từ truyền thông cũng như người hâm mộ.

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