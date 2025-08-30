MU đi vào lịch sử khi ăn 2 quả phản lưới đầu mùa

MU ghi bàn mở tỷ số khi tiếp Burnley tại vòng 3 Premier League tối 30/8, nhưng điều đáng nói là bàn thắng đến từ một pha phản lưới của Josh Cullen phía đội khách.

Josh Cullen ghi bàn phản lưới nhà.

Một tuần trước, “Quỷ đỏ” chỉ có được bàn mở tỷ số nhờ pha phản lưới của Rodrigo Muniz trên sân Fulham. Thống kê tưởng như hài hước này lại biến Man United thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier League mà cả hai bàn mở màn mùa giải đều đến từ… đối phương phản lưới. Nhưng đằng sau sự trớ trêu ấy là thực tế đáng báo động: hàng công của MU vẫn bế tắc đến đáng ngại.

Trong hiệp 1 trận gặp Burnley, MU không hề thiếu nỗ lực tạo cơ hội. Họ tung ra tới 15 cú dứt điểm – con số nhiều nhất trong một hiệp đấu Ngoại hạng kể từ tháng 4/2024 (trận gặp Sheffield United). Bốn lần bóng đi trúng đích, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1,43, nhưng cả Matheus Cunha lẫn Bryan Mbeumo đều không thể tận dụng để mở tài khoản tại Premier League trong màu áo mới.

Khả năng dứt điểm yếu kém vốn đã là cơn đau đầu kéo dài với HLV Ruben Amorim. Mùa trước, MU chỉ ghi được 44 bàn – thành tích tệ nhất trong lịch sử CLB tại Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, đội bóng đã bỏ ra tới 200 triệu bảng để tái thiết hàng công.

Phải đến hiệp 2, Mbeumo mới khai hỏa, ghi bàn thắng đầu tiên cho MU ở Premier League, sau khi từng lập công trong trận ra mắt tại Carabao Cup (dù “Quỷ đỏ” bị loại). Tuy vậy, niềm vui chẳng trọn vẹn khi Cunha dính chấn thương, buộc rời sân mà vẫn chưa thể có bàn thắng ra mắt CLB mới.

Khép lại trận đấu trên sân Old Trafford, Manchester United giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước Burnley. Bruno Fernandes toả sáng ở phút bù giờ của hiệp 2 với cú sút phạt đền thành công.