MU dễ hoàn tất vụ làm ăn đắt kỷ lục

Dù chưa gửi đề nghị chính thức tới MU, Al-Hilal bắt đầu đàm phán với đại diện của tiền vệ người Bồ Đào Nha và muốn có câu trả lời cuối cùng trước thứ sáu tuần này. MU sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị nếu ngôi sao 30 tuổi quyết tâm ra đi.

Fernandes hiện muốn tham khảo ý kiến gia đình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Câu chuyện chuyển nhượng dự kiến sẽ ngã ngũ trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Đáng chú ý, sau một tuần làm việc tích cực, chuyên gia chuyển nhượng Ben Jacobs tiết lộ Al-Hilal khả năng có được Fernandes.

Al-Hilal sẵn sàng chi khoảng 100 triệu bảng để sở hữu Fernandes. Mức giá này có thể khiến Man United cân nhắc, nhất là trong bối cảnh tài chính eo hẹp. "Fernandes khả năng sẽ chuyển sang Saudi Pro League chơi bóng", Marca xác nhận thêm.

Nếu thương vụ thành hiện thực, Fernandes sẽ trở thành vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng MU. Hiện Ronaldo giữ kỷ lục này khi gia nhập Real Madrid năm 2009 với giá 80 triệu bảng.

Việc không giành vé dự các cúp châu Âu mùa tới sau khi thua Tottenham ở chung kết Europa League ảnh hưởng nặng nề đến kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của MU. Do đó, họ buộc phải bán bớt cầu thủ để tái đầu tư vào đội hình.

Ngoài Fernandes, đội bóng thành Manchester cũng hy vọng tăng ngân sách chuyển nhượng từ việc bán Marcus Rashford, Jadon Sancho và Antony. Trong khi đó, HLV Ruben Amorim đã thông báo cho Alejandro Garnacho tìm kiếm bến đỗ mới.

Sau khi chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves, MU càng có lý do để đẩy mạnh kế hoạch thanh lý cầu thủ trong hè 2025.

