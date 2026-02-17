MU đã thực sự trở lại

Sự ổn định chứ không phải khoảnh khắc bùng nổ mới là thước đo rõ ràng nhất cho sự hồi sinh của Manchester United mùa 2025/26.

Manchester United không chỉ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn thay đổi cả nền tảng thi đấu. Và nếu cần một con số để đong đếm, đó chính là hiệu số bàn thắng bại (GD).

Hãy bắt đầu từ mùa 2024/25 với mốc thấp nhất khi "Quỷ đỏ" kết thúc Premier League với hiệu số -10, chỉ có 13% thời gian của mùa giải mà GD ở trạng thái dương. Họ ghi tổng cộng 44 bàn, con số quá thấp với một đội bóng từng đặt mục tiêu cạnh tranh danh hiệu.

Người hâm mộ MU đang tìm lại niềm vui từ kết quả gần đây của đội bóng. Ảnh: Reuters.

Trước đó, mùa 2023/24 cũng khép lại với hiệu số -1, cũng là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League họ không kết thúc mùa giải với hiệu số GD dương.

Việc đầu tư vào hàng công hè 2025 thay đổi quỹ đạo. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko bổ sung năng lượng mới. Bruno Fernandes tiếp tục là trung tâm sáng tạo. Sau 26 vòng mùa này, Manchester United ghi 47 bàn và đạt hiệu số +10.

Con số +10 không đơn thuần là thống kê. Nó kết thúc chuỗi 986 ngày chờ đợi kể từ lần gần nhất GD của CLB chạm mốc hai chữ số dương, khi họ khép lại mùa 2022/23 với hiệu số +15.

Sự ổn định mới là điểm khác biệt

Dữ liệu cho thấy MU đã trải qua 24 trên 26 vòng mùa này với hiệu số GD dương, tương đương 92%. Mùa trước, họ chỉ đạt 13%. Mùa 2023/24 là 26%. Sự chênh lệch này nói lên tất cả.

Chiến thắng 2-0 trước Tottenham đưa đội bóng lên hiệu số +10. Trận hòa West Ham giúp duy trì thành tích ấy. Dưới thời Michael Carrick, CLB tăng thêm +5 hiệu số chỉ trong 5 trận đầu ông nắm quyền.

Điều đáng nói là sự cải thiện không đến từ một chuỗi trận bùng nổ ngắn hạn. Đỉnh cao và đáy thấp của mùa 2025/26 không quá cách biệt. Hiệu số tệ nhất chỉ là hiệu số -2 hồi tháng 10/2025. So với mức -14 của mùa trước, đó là khác biệt mang tính cấu trúc.

Nếu tiếp tục phong độ hiện tại cho đến hết mùa, MU sẽ còn tạo ra nhiều thống kê giá trị khác. Ảnh: Reuters.

Từ khủng hoảng sang nền tảng vững chắc

Giai đoạn cuối thời Erik ten Hag và mùa giải của Ruben Amorim cho thấy một đội bóng thiếu cân bằng. Hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ dễ tổn thương. Hiệu số âm là hệ quả tất yếu.

Mùa này, cấu trúc đội hình được chỉnh sửa. Sự bổ sung trên hàng công giúp phân bổ gánh nặng ghi bàn. Fernandes không còn phải chơi lùi sâu quá nhiều. Hệ thống vận hành mạch lạc hơn.

Hiệu số +10 chưa phải đỉnh cao. Nhưng nó là dấu hiệu của một tập thể biết kiểm soát trận đấu tốt hơn. Trong bối cảnh Premier League khắc nghiệt, duy trì hiệu số dương 92% thời gian mùa giải là thành tích phản ánh sự ổn định hiếm thấy ở MU vài năm gần đây.

Manchester United chưa hoàn hảo. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều mùa, họ không còn sống dựa vào khoảnh khắc. Họ có nền tảng.

Hiệu số bàn thắng bại không tạo ra danh hiệu. Nhưng nó tạo ra niềm tin. Và với "Quỷ đỏ", niềm tin ấy đang trở lại theo cách thuyết phục nhất.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.