MU đá ở đâu khi xây sân Old Trafford mới?

Tháng trước, "Quỷ đỏ" công bố kế hoạch xây dựng sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới. Theo thiết kế từ tập đoàn kiến trúc Foster + Partners, công trình mới sẽ được đặt phía tây sân cũ, nằm giữa kênh Bridgewater và tuyến đường sắt.

Điều này đồng nghĩa MU sẽ thi đấu tại Old Trafford trong suốt quá trình xây dựng mà không bị gián đoạn. Kiến trúc sư Patrick Campbell chia sẻ: "Chúng tôi muốn đảm bảo MU có thể tiếp tục thi đấu tại sân nhà trong quá trình thực hiện dự án. Việc bố trí sân mới ở vị trí kế cận sẽ giúp duy trì bản sắc và tinh thần của Old Trafford".

Dự án xây dựng sân vận động mới là một phần trong kế hoạch tái thiết toàn diện khu vực Old Trafford, không chỉ đơn thuần là cải tạo cơ sở vật chất mà còn kỳ vọng mang lại những tác động lớn về kinh tế - xã hội.

Theo ước tính, dự án có thể đóng góp 7,3 tỷ bảng mỗi năm vào nền kinh tế Vương quốc Anh, đồng thời tạo ra tới 92.000 việc làm và hơn 17.000 căn hộ mới. Khu vực có thể thu hút thêm 1,8 triệu lượt khách mỗi năm.

Đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe kỳ vọng: "Chúng tôi đang bắt đầu một hành trình tuyệt vời, hướng đến việc xây dựng sân vận động bóng đá vĩ đại nhất thế giới - ngay tại trung tâm Old Trafford. Sân hiện tại phục vụ suốt 115 năm, nhưng rõ ràng đã tụt hậu".

Trong những tháng tới, MU sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tham vấn người hâm mộ và cộng đồng địa phương để hoàn thiện các phương án xây dựng. Đây được coi là một trong những bước ngoặt lớn nhất của đội bóng giàu truyền thống nước Anh.

