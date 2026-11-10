MU có thể sa thải Carrick mà không tốn khoản đền bù khổng lồ

MU có thể tránh được khoản bồi thường lớn nếu quyết định sa thải HLV Michael Carrick, nhờ điều khoản đặc biệt trong hợp đồng của chiến lược gia người Anh.

Carrick sắp phải rời MU.

Theo Sun Sport, hợp đồng có thời hạn hai năm mà Carrick ký với MU nhiều khả năng có điều khoản cho phép CLB chấm dứt thỏa thuận trước thời hạn trong những trường hợp nhất định. Nhờ vậy, "Quỷ đỏ" có thể tiết kiệm đáng kể chi phí nếu quyết định chia tay nhà cầm quân 45 tuổi.

Dù vậy, điều khoản không đồng nghĩa MU có thể chia tay Carrick mà không mất bất kỳ khoản phí nào. Theo tiết lộ từ nhà báo Ben Jacobs, đội bóng vẫn phải thanh toán tiền lương cho chiến lược gia 45 tuổi trong mùa giải hiện tại. Mức lương cơ bản của Carrick được cho là khoảng 5 triệu bảng mỗi năm, chưa bao gồm các khoản thưởng.

Tương lai của Carrick coi như đã được định đoạt sau chuỗi kết quả nghèo nàn từ đầu mùa. Đội chủ sân Old Trafford mới giành một chiến thắng sau 10 trận đầu Premier League, thành tích khiến ban lãnh đạo không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc.

Carrick từng nhận được nhiều kỳ vọng sau khi giúp MU giành vé dự Champions League mùa trước. Thành tích đó giúp cựu tiền vệ người Anh được trao hợp đồng hai năm. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều khi đội bóng sa sút nghiêm trọng. MU hiện là đội duy nhất tại Premier League chưa giành được chiến thắng thứ hai mùa này. Các nguồn tin khẳng định chuyện MU chấm dứt hợp đồng cùng Carrick chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đáng chú ý, Mauricio Pochettino nổi lên như ứng viên hàng đầu cho vị trí còn bỏ ngỏ. Chiến lược gia người Argentina sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ MU nếu Carrick bị sa thải.