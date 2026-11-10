MU mắc kẹt với những hậu vệ hết thời như Dalot

Phút 66 trận gặp Aston Villa, Michael Carrick quyết định rút Diogo Dalot khỏi sân. Những tràng vỗ tay mỉa mai vang lên khắp Old Trafford, rồi chuyển thành tiếng la ó khi hậu vệ người Bồ Đào Nha tiến về khu kỹ thuật. Dalot cúi đầu rời sân sau một buổi chiều đáng quên.

Dalot chậm áp sát Alysson trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên, trước khi phạm lỗi với chính cầu thủ này trong vùng cấm, khiến MU nhận bàn thua thứ ba từ chấm phạt đền. Suốt trận, anh gần như bất lực trước những pha đi bóng của đối thủ. Màn trình diễn càng khó chấp nhận khi chỉ 5 ngày trước, Dalot cũng mắc nhiều sai lầm trong trận gặp Roma tại Champions League.

Joshua Zirkzee tiến đến an ủi Dalot trên băng ghế dự bị. Tiền đạo người Hà Lan từng trải qua hoàn cảnh tương tự khi bị cổ động viên MU chế giễu trong trận gặp Newcastle hồi tháng 12/2024. Carrick cũng lên tiếng bảo vệ học trò, nhưng phản ứng tại Old Trafford cho thấy sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã cạn.

MU mới thắng một trận tại Premier League mùa này và đang nằm trong nhóm xuống hạng. Họ nhận 15 bàn thua trong 5 trận gần nhất, liên tục mắc lỗi cá nhân và nhập cuộc thiếu tập trung. Trận hòa Aston Villa 4-4 tiếp tục phơi bày những vấn đề đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được giải quyết.

Vì sao những cầu thủ như Dalot vẫn tồn tại?

Theo James Ducker của The Telegraph , Dalot là biểu tượng cho văn hóa tồn tại đã ăn sâu tại MU. Một cầu thủ có thể không đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong nhiều năm nhưng vẫn giữ được vị trí, bởi mỗi kỳ chuyển nhượng đến, CLB lại có những vấn đề khác cần ưu tiên giải quyết.

Dalot được Jose Mourinho đưa về Old Trafford năm 2018. Tám năm trôi qua, hậu vệ người Bồ Đào Nha vẫn thường xuyên góp mặt trong đội hình, bất chấp những giai đoạn sa sút dưới nhiều đời HLV. Lợi thế lớn nhất của anh không hẳn nằm ở năng lực phòng ngự, mà ở khả năng duy trì thể lực và ít khi vắng mặt.

Diogo Dalot bị cổ động viên MU la ó khi rời sân trong trận hòa Aston Villa 4-4 tại Old Trafford.

Trong một tập thể mà các hậu vệ liên tục chấn thương hoặc bị treo giò, sự bền bỉ giúp Dalot giữ chỗ. Tuy nhiên, việc thường xuyên có mặt trên sân không đồng nghĩa một cầu thủ đủ năng lực đáp ứng tham vọng của CLB.

Câu chuyện tương tự xuất hiện ở nhiều vị trí khác. Luke Shaw, Harry Maguire, Lisandro Martinez hay Matthijs de Ligt đều có những vấn đề riêng, nhưng điểm chung là không mang lại sự ổn định cần thiết.

Shaw gia nhập MU từ năm 2014. Mùa trước, anh bất ngờ đá chính mọi trận tại Premier League, bất chấp tiền sử chấn thương kéo dài. Ban lãnh đạo tiếp tục đặt niềm tin vào hậu vệ 31 tuổi, để rồi bước vào mùa giải mới với Shaw là hậu vệ trái chuyên trách giàu kinh nghiệm duy nhất.

Khi Shaw chỉ ra sân một trận trong 7 tuần gần nhất, Carrick buộc phải kéo Dalot sang cánh trái. Một hậu vệ vốn gặp khó khăn ở vị trí sở trường nay phải thi đấu trái chân, khiến những hạn chế chuyên môn càng dễ bộc lộ.

Lisandro Martinez cũng là trường hợp đáng lo ngại. MU chi 57 triệu bảng để mua trung vệ người Argentina từ Ajax năm 2022, nhưng anh chỉ đá chính 72 trong tổng số 162 trận Premier League kể từ thời điểm ấy. Chấn thương liên miên khiến Martinez khó duy trì phong độ, trong khi những vấn đề kỷ luật càng làm giảm khả năng đóng góp.

Trước Aston Villa, Martinez vắng mặt vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận thua Chelsea 0-2. Khi hàng thủ đang thiếu người, một trung vệ giàu kinh nghiệm lại không thể ra sân vì sai lầm cá nhân.

Harry Maguire cũng không còn đáng tin cậy như trước.

Harry Maguire cũng không còn đáng tin cậy như trước. Trung vệ người Anh phải rời sân sau 45 phút gặp Villa vì co thắt cơ lưng. Ở tuổi 33, Maguire bắt đầu bộc lộ những hạn chế về thể lực và tốc độ, bên cạnh các vấn đề chuyên môn đã xuất hiện trong nhiều mùa giải.

Noussair Mazraoui, theo đánh giá của Ducker, chỉ phù hợp với vai trò dự bị. Matthijs de Ligt còn đóng góp ít hơn khi mới thi đấu tổng cộng 81 phút kể từ chấn thương lưng cách đây 12 tháng. Dù có tên trên băng ghế dự bị trước Aston Villa, trung vệ người Hà Lan vẫn không được sử dụng.

MU còn Leny Yoro và Ayden Heaven, hai hậu vệ đều mới 20 tuổi. Cả hai có tiềm năng, nhưng thật khó kỳ vọng những cầu thủ trẻ phải gánh trách nhiệm sửa chữa một hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm. Họ cần môi trường ổn định để phát triển, thay vì thường xuyên phải khắc phục những hạn chế của đồng đội.

Nhìn tổng thể, hàng thủ MU là tập hợp những cầu thủ được chiêu mộ qua nhiều đời HLV, phục vụ các hệ thống chiến thuật khác nhau. Một số không còn duy trì được phong độ, số khác thường xuyên chấn thương, trong khi những người trẻ chưa đủ kinh nghiệm.

MU không thiếu hậu vệ về số lượng. Họ thiếu những cầu thủ đủ chất lượng và sự ổn định để xây dựng một hệ thống phòng ngự đáng tin cậy.

MU phải trả giá vì chuyển nhượng sai cách

Vấn đề lớn hơn nằm ở chiến lược xây dựng đội hình trong hai năm qua. Ban lãnh đạo MU lần lượt tập trung cải tổ hàng công rồi tuyến giữa, trong khi kế hoạch nâng cấp hàng phòng ngự bị đẩy lùi đến mùa hè 2027.

Luke Shaw mới thi đấu một trận trong 7 tuần gần nhất, khiến MU thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự ở vị trí hậu vệ trái.

Cách đầu tư theo từng tuyến không hẳn sai, nhưng chỉ phù hợp khi những khu vực còn lại vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn. MU lại đặt mục tiêu cạnh tranh top 4 Premier League và thi đấu tại Champions League với một hàng thủ có quá nhiều rủi ro.

Thay vì phân bổ ngân sách để xử lý đồng thời những vị trí yếu nhất, CLB chấp nhận tiếp tục sử dụng các hậu vệ hiện tại thêm một mùa. Ban lãnh đạo dường như tin rằng những cầu thủ từng khoác áo MU trong nhiều năm vẫn có thể đảm bảo yêu cầu, trước khi cuộc cải tổ toàn diện được tiến hành.

Thực tế cho thấy tính toán ấy thiếu cơ sở. Những chấn thương và án treo giò liên tiếp khiến Carrick gần như không có phương án nhân sự ổn định, trong khi những cầu thủ thường xuyên ra sân cũng chưa đáp ứng kỳ vọng.

Theo Ducker, MU có thể cần mua ít nhất ba trung vệ và hai hậu vệ cánh trong kỳ chuyển nhượng hè 2027. Nhu cầu thay thế tới 5 cầu thủ ở cùng một tuyến phản ánh mức độ nghiêm trọng của những sai lầm trong công tác hoạch định nhân sự.

Một cuộc đại tu như vậy không dễ thực hiện. Khi các CLB khác biết MU đang cần hậu vệ đến mức nào, họ sẽ có lợi thế trong đàm phán. Những cầu thủ phù hợp có thể bị đẩy giá, còn đội chủ sân Old Trafford khó giữ được sự chủ động trên thị trường chuyển nhượng.

Tình hình càng đáng ngại nếu MU tiếp tục không giành vé dự Champions League. Nguồn thu suy giảm sẽ ảnh hưởng đến ngân sách, trong khi sức hút của CLB với những cầu thủ hàng đầu cũng bị đặt dấu hỏi. MU khi ấy cần chi nhiều tiền hơn để sửa chữa đội hình, nhưng lại có ít nguồn lực hơn để thực hiện kế hoạch.

Carrick đang phải giải quyết bài toán mà nhiều người tiền nhiệm từng đối mặt. Ông có thể thay đổi chiến thuật, điều chỉnh cách bố trí đội hình hoặc trao cơ hội cho những gương mặt mới, nhưng rất khó xây dựng hàng phòng ngự ổn định từ những cầu thủ không thể duy trì thể lực và phong độ.

Dalot phải chịu trách nhiệm về những sai lầm trước Aston Villa. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung chỉ trích hậu vệ người Bồ Đào Nha, MU sẽ tiếp tục bỏ qua nguyên nhân khiến đội bóng rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Suốt nhiều năm, không ít cầu thủ giữ được vị trí tại Old Trafford không phải vì chơi đủ tốt, mà vì CLB chưa tìm được người thay thế. Khi những hạn chế chuyên môn liên tục được bỏ qua, sự sa sút dần trở thành điều bình thường.

Tiếng la ó dành cho Dalot vì thế không chỉ nhắm vào một cầu thủ chơi tệ. Người hâm mộ đang phản ứng trước cách MU vận hành, khi những vấn đề được nhận diện từ lâu vẫn tồn tại qua nhiều mùa giải và nhiều đời HLV.

Muốn trở lại nhóm đầu Premier League, MU phải chấm dứt tư duy giữ cầu thủ chỉ vì họ vẫn có thể ra sân. Sự bền bỉ là phẩm chất cần thiết, nhưng không thể thay thế năng lực chuyên môn. Dalot đã tồn tại ở Old Trafford qua nhiều cuộc cải tổ, và điều đáng lo là anh không phải trường hợp duy nhất.