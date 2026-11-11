MU có nguy cơ mất hợp đồng 900 triệu bảng với Adidas

MU đối mặt nguy cơ mất hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 900 triệu bảng với Adidas nếu xuống hạng tại Premier League mùa 2026/27.

Thành tích bết bát tại Premier League đẩy MU vào nguy cơ thiệt hại hàng chục triệu bảng doanh thu thương mại mỗi mùa.

Theo The Sun, tình hình tài chính của Manchester United có thể chịu thêm cú sốc lớn nếu đội bóng không cải thiện thành tích trong phần còn lại của mùa giải. Adidas, đối tác cung cấp trang phục thi đấu của MU, có quyền chấm dứt hợp đồng tài trợ nếu đội chủ sân Old Trafford phải xuống chơi tại Championship.

Thỏa thuận giữa MU và Adidas được gia hạn vào tháng 7/2023, có tổng giá trị 900 triệu bảng trong 10 năm, tương đương 90 triệu bảng mỗi mùa. Hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2035, nhưng đi kèm những điều khoản ràng buộc về thành tích thi đấu.

Cụ thể, nếu MU xuống hạng, Adidas được quyền chấm dứt hợp đồng sau khi thông báo trước một mùa giải. Trường hợp tiếp tục hợp tác, hãng thể thao Đức có thể giảm 50% khoản thanh toán trong những mùa MU không góp mặt tại Premier League.

Điều này đồng nghĩa nếu xuống hạng vào tháng 5/2027, MU có thể chỉ nhận 45 triệu bảng thay vì 90 triệu bảng ở mùa 2027/28.

Chưa dừng lại, Adidas còn được phép khấu trừ 10 triệu bảng cho mỗi mùa MU không giành vé dự Champions League. Điều khoản này đã có hiệu lực từ mùa 2025/26. Báo cáo tài chính năm 2026 của MU xác nhận CLB bị trừ 10 triệu bảng vì không tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa trước.

Những rủi ro tài chính càng đáng lo khi MU trải qua khởi đầu tệ hại tại Premier League. Sau 10 vòng đấu mùa 2026/27, thầy trò Michael Carrick đứng thứ 18 với vỏn vẹn 8 điểm và mới giành một chiến thắng.

Trận hòa 4-4 trước Aston Villa hôm 8/11 tiếp tục khiến áp lực đè nặng lên Carrick. Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU đang cân nhắc sa thải nhà cầm quân này, trong khi Mauricio Pochettino nổi lên như ứng viên thay thế.

Nếu không sớm cải thiện thành tích, MU không chỉ đối mặt nguy cơ xuống hạng mà còn có thể mất nguồn thu thương mại quan trọng bậc nhất của CLB.