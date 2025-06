MU chuẩn bị nổ tiếp 'bom tấn' 60 triệu bảng

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy tổng chi phí vận hành của "Quỷ đỏ" giảm mạnh 41,6 triệu bảng, chỉ còn 162,1 triệu bảng trong quý gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực đầu tiên kể từ khi tỷ phú người Anh bắt tay vào công cuộc cải tổ tại Old Trafford.

Đáng chú ý, sự phục hồi diễn ra trong bối cảnh MU vẫn gánh khoản nợ khổng lồ lên tới 1,2 tỷ bảng, phần lớn là di sản để lại từ triều đại của nhà Glazer. Dù vậy, việc thắt chặt ngân sách giúp đội bóng thành Manchester trở lại thị trường chuyển nhượng một cách mạnh mẽ.

Theo truyền thông Anh, MU dễ hoàn tất thương vụ Gyokeres trong hè này. Tiền đạo người Thụy Điển trải qua mùa giải bùng nổ, ghi 54 bàn chỉ sau 52 trận cho Sporting Lisbon. Dù hợp đồng hiện tại của anh có điều khoản giải phóng lên tới 85 triệu bảng, CLB chủ quản sẵn sàng đàm phán ở mức giá khoảng 60 triệu bảng.

Arsenal cũng dành sự quan tâm đến cựu tiền đạo Coventry, nhưng họ đang phân tâm bởi một mục tiêu khác là Benjamin Sesko của RB Leipzig. Trong khi đó, với mối liên hệ từ thời còn dẫn dắt Sporting, HLV Ruben Amorim được cho là rất muốn tái ngộ cậu học trò cũ tại Old Trafford.

Cá nhân Gyokeres được cho là rất muốn khoác áo "Quỷ đỏ". Trước đó, MU đạt thỏa thuận trị giá 62,5 triệu bảng để đưa tiền đạo Matheus Cunha từ Wolves về Old Trafford. Bên cạnh đó, họ cũng đàm phán với Brentford về một thương vụ 55 triệu bảng dành cho Bryan Mbeumo.

Tuy nhiên, để cân bằng tài chính, HLV Amorim nhiều khả năng sẽ phải đẩy đi một số cầu thủ ở đội một. Danh sách cần thanh lý gồm những cái tên như Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Antony và Casemiro.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.