MU chiêu mộ Tielemans với giá 35 triệu bảng

Manchester United hoàn tất thương vụ tiền vệ Youri Tielemans từ Aston Villa sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng.

Youri Tielemans trở thành tân binh tiếp theo của Manchester United sau khi đội bóng chi 35 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng.

Manchester United chính thức công bố bản hợp đồng với Youri Tielemans, khép lại ba năm gắn bó của tiền vệ người Bỉ với Aston Villa.

Theo ESPN, đội chủ sân Old Trafford chi 35 triệu bảng (khoảng 47 triệu USD ) để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của tuyển thủ Bỉ. Tielemans vừa trải qua mùa giải thành công cùng Aston Villa khi góp công giúp đội bóng vô địch Europa League.

Tiền vệ 29 tuổi cũng có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. Anh ghi hai bàn trong chiến thắng 3-2 của tuyển Bỉ trước Senegal ở vòng 32 đội.

"Tôi rất tự hào khi gia nhập Manchester United. Được khoác áo một CLB vĩ đại là thành quả của nhiều năm nỗ lực. Tôi muốn tiếp tục chinh phục những danh hiệu lớn và cảm nhận rõ tham vọng của đội bóng", Tielemans chia sẻ trên trang chủ CLB.

Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox đánh giá tân binh là một trong những tiền vệ ổn định nhất Premier League nhiều năm qua. "Youri sở hữu đầy đủ phẩm chất kỹ thuật, khát vọng và tinh thần để thành công tại Manchester United", Wilcox nói.

Tielemans là sự bổ sung mới nhất trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của HLV Ruben Amorim. Trước đó, MU cũng hoàn tất thương vụ Andrey Santos.

Ngoài Tielemans, đội chủ sân Old Trafford còn chiêu mộ thủ môn Karl Darlow từ Leeds United. Thủ thành người Anh ký hợp đồng hai năm, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải.