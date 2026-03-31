MU cần trao cơ hội cho Lammens để giải bài toán thủ môn

Senne Lammens đang mang đến tín hiệu tích cực hiếm hoi cho vị trí gác đền của MU sau nhiều năm bất ổn.

Gần một thập kỷ trôi qua kể từ thời điểm MU sở hữu một thủ môn đạt đẳng cấp thế giới. Sau khi David de Gea rời Old Trafford, khoảng trống ấy không được lấp đầy một cách trọn vẹn. Những lựa chọn sau đó đều đi kèm dấu hỏi. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Senne Lammens mở ra một hướng đi khác.

Khoảng trống kéo dài tại Old Trafford

Màn trình diễn của thủ môn người Bỉ trong chiến thắng 5-2 trước Mỹ ở trận giao hữu giúp anh nhận được sự chú ý lớn. Trong lần hiếm hoi được bắt chính thay Thibaut Courtois, Lammens chơi chắc chắn và tạo dấu ấn bằng một pha cứu thua quan trọng khi tỷ số còn là 0-0. Đó là tình huống mang ý nghĩa lớn, bởi nếu để thủng lưới sớm, cục diện trận đấu có thể đã khác.

Không phải ngẫu nhiên khi truyền thông Bỉ dành nhiều lời khen cho Lammens. Việc anh được xem là cầu thủ chơi nổi bật nhất trận cho thấy tầm ảnh hưởng rõ ràng. Quan trọng hơn, màn thể hiện đó giúp anh củng cố vị trí trong đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh Courtois vẫn đang đối mặt với chấn thương.

Cơ hội bắt chính tại World Cup vì thế không còn quá xa vời. Và dù Courtois có kịp trở lại, việc chuyển giao vị trí ở khung gỗ tuyển Bỉ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tại MU, câu chuyện thủ môn là vấn đề kéo dài nhiều năm. David de Gea từng đặt ra tiêu chuẩn rất cao. Sau giai đoạn đầu khó khăn, anh trở thành trụ cột không thể thay thế, góp phần mang về chức vô địch Premier League mùa 2012/13 và nhiều danh hiệu khác.

Khi De Gea rời đi, MU lựa chọn Andre Onana với kỳ vọng tạo ra một bước chuyển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự ổn định vẫn là điều còn thiếu. Những sai sót và sự thiếu chắc chắn khiến vị trí thủ môn tiếp tục trở thành điểm yếu trong hệ thống.

Trong bối cảnh đó, Lammens không phải bản hợp đồng đình đám. Anh đến theo cách âm thầm, nhưng lại thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Kể từ khi ra mắt vào tháng 10, thủ môn này dần tạo được niềm tin.

Điểm dễ nhận thấy ở Lammens là sự điềm tĩnh. Anh không có những pha xử lý phô trương, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc. Khả năng làm chủ khu vực cấm địa và phản xạ trong các tình huống nguy hiểm giúp đồng đội yên tâm hơn.

Đó chính là điều MU đã thiếu trong nhiều thời điểm.

Lựa chọn cho hiện tại và tương lai

Sự tiến bộ của Lammens không gây bất ngờ với những người từng làm việc cùng anh. HLV Hayk Milkon, người từng dẫn dắt thủ môn này tại Club Brugge, đánh giá anh có tiềm năng trở thành một trong những người giỏi nhất thế giới.

Đây là nhận định dựa trên quá trình theo dõi lâu dài. Tại Brugge, Lammens đã cho thấy những phẩm chất cần thiết, từ kỹ năng đến tâm lý thi đấu. Việc không có nhiều cơ hội khi đó chủ yếu đến từ sự hiện diện của Simon Mignolet.

Khi MU quyết định chiêu mộ Lammens, đó không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng để biến tiềm năng thành đẳng cấp, điều cần thiết là thời gian và cơ hội thi đấu.

Đây cũng là bài toán mà MU phải đối mặt. Trong quá khứ, CLB từng kiên nhẫn với De Gea và thu về thành quả xứng đáng. Với Lammens, họ đang đứng trước một tình huống tương tự, dù bối cảnh có khác.

Nếu tiếp tục tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn, MU có thể lại rơi vào vòng lặp cũ. Nhưng nếu trao niềm tin cho Lammens, họ có cơ hội xây dựng một nền tảng ổn định lâu dài cho vị trí quan trọng bậc nhất.

Tất nhiên, con đường phía trước không dễ dàng. Bóng đá đỉnh cao luôn đòi hỏi sự ổn định trong thời gian dài, điều không phải cầu thủ trẻ nào cũng duy trì được. Nhưng những gì Lammens thể hiện cho đến lúc này là cơ sở để đặt niềm tin.

MU không thiếu bài học trong quá khứ. Và lần này, quyết định của họ có thể định hình tương lai khung gỗ trong nhiều năm tới.