MU cần nhiều ‘Mbeumo’, không cần thêm ‘Ugarte’

Một đội bóng lớn không chỉ được đo bằng chiến thắng, mà bằng cách họ dùng con người. MU của Ruben Amorim đang hiểu điều đó, qua hai cái tên đối lập: Bryan Mbeumo và Manuel Ugarte.

Trận hòa 2-2 trước Tottenham thuộc vòng 11 Premier League tối 8/11 giống một tấm gương soi rõ bộ mặt thật của MU. Họ dẫn bàn, kiểm soát thế trận, rồi chỉ trong vài phút, mọi thứ sụp đổ.

Amorim đứng im bên đường biên, tay nắm chặt chai nước, nhìn học trò đánh mất nhịp đấu. Và ở giữa hai thái cực ấy, có hai hình ảnh rõ ràng: Mbeumo tỏa sáng, Ugarte mắc lỗi.

Bryan Mbeumo, bản hợp đồng không ồn ào, tiếp tục chứng minh giá trị. Anh đá lệch trái, di chuyển thông minh, biết chọn thời điểm lao vào vòng cấm. Bàn mở tỷ số là phần thưởng cho sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm. Mỗi lần Mbeumo ghi bàn, khuôn mặt Amorim lại nhẹ nhõm hơn. Cầu thủ 26 tuổi này đang dần trở thành trái tim cảm xúc của Manchester United.

Mbeumo ghi bàn trong trận hoà 2-2 giữa MU và Spurs.

Ngược lại, Manuel Ugarte lại đại diện cho mặt tối của kỳ chuyển nhượng. 42 triệu bảng, nhiều kỳ vọng, nhưng đến giờ chỉ còn lại thất vọng. Trong bàn thua gỡ hòa, anh bị Pape Sarr vượt qua quá dễ. Không tranh chấp, không phán đoán, không bản lĩnh. Một tình huống nhỏ, nhưng nó bóc trần vấn đề lớn, MU đang tiêu tiền nhiều hơn tiêu chí.

Amorim muốn làm mới đội hình, muốn trẻ hóa và tạo bản sắc. Nhưng không phải ai trẻ, ai đắt tiền cũng phù hợp. Mbeumo là ví dụ ngược lại: giá rẻ, khiêm tốn, nhưng luôn sẵn sàng chạy và chiến đấu. Anh không cần ánh đèn sân khấu, chỉ cần được tin tưởng. Và chính điều đó làm nên sự khác biệt giữa một cầu thủ tốt và một cầu thủ có giá trị.

CĐV Manchester United đang bắt đầu có câu hát riêng cho Mbeumo. Anh không phải siêu sao, nhưng là người luôn xuất hiện khi đội cần. Bàn thắng của Mbeumo tại Anfield, cú đánh đầu làm tung lưới Spurs, hay cách anh kéo đồng đội vào vòng cấm, tất cả đều cho thấy phẩm chất của một bản hợp đồng thành công: cống hiến, kỷ luật, hiệu quả.

Ugarte chưa cho thấy giá trị.

Trong khi đó, Ugarte, bản hợp đồng đắt giá, lại khiến Amorim phải trả giá bằng điểm số. Ở Premier League, bạn không có thời gian để thích nghi chậm. Một pha xử lý sai, một bước chân thiếu quyết đoán, có thể đánh sập cả hệ thống. Manchester United không cần thêm những “Ugarte” như thế.

Câu nói cuối trong bài bình luận của báo Manchester Evening News vang lên như một lời nhắc: “The club needs more signings like Mbeumo. They don’t need more signings like Ugarte” (MU cần nhiều “Mbeumo”, không cần thêm “Ugarte”). Đó không chỉ là nhận xét, mà là kết luận.

MU đang trong quá trình tái sinh, nhưng để thực sự trở lại, họ phải chọn đúng người. Không phải bản hợp đồng đắt nhất mới là bản hợp đồng tốt nhất. Mbeumo đang chứng minh điều đó mỗi tuần. Anh mang tinh thần mà Manchester United từng có, và từng đánh mất.

Còn Amorim, nếu muốn để lại dấu ấn, ông phải học cách mua đúng kiểu cầu thủ này, ít ồn ào, nhiều giá trị. MU không cần thêm một Ugarte nào nữa. Họ cần nhiều Mbeumo hơn để trở lại đúng bản sắc của mình: giản dị, bền bỉ, và biết cách chiến thắng bằng nhân cách trước khi thắng bằng bàn thắng.