MU bừng tỉnh nhờ sự quyết liệt

Manchester United nối dài mạch thắng tại Old Trafford bằng chiến thắng 2-1 trước Chelsea tối 20/9.

Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở bảng tỷ số, mà ở cách “Quỷ đỏ” giành được ba điểm: họ đã làm đúng những gì Ruben Amorim đòi hỏi trước trận - quyết liệt trong hai vòng cấm, máu lửa trong từng pha bóng và sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Đây có thể là trận đấu mở ra bước ngoặt cho mùa giải.

Thông điệp rõ ràng từ Amorim

Trước trận, Amorim không ngần ngại chỉ ra điểm yếu của đội bóng: “Chúng ta chơi không tệ ở giữa sân, nhưng trong hai vòng cấm thì chưa đủ. Chúng ta cần quyết liệt hơn, cần sắc bén hơn. Đó mới là điểm khác biệt”. Thông điệp ấy được coi như mệnh lệnh chiến thuật.

Và các học trò của ông biến mệnh lệnh đó thành hành động. Bruno Fernandes mở tỷ số bằng một pha di chuyển khôn ngoan, chớp thời cơ nhanh như chớp để đệm bóng cận thành. Casemiro, vốn được kỳ vọng là điểm tựa kinh nghiệm, nhân đôi cách biệt bằng pha áp sát và dứt điểm khi hàng thủ Chelsea còn lúng túng. Hai bàn thắng không hào nhoáng, không cần tới những đường phối hợp nghệ thuật, nhưng lại là minh chứng sống động cho “sự quyết liệt” mà Amorim nhắc tới.

Điều quan trọng hơn cả bàn thắng chính là tinh thần tập thể. Trong bối cảnh Amorim liên tục đối diện sức ép từ dư luận và đồn đoán về tương lai, màn trình diễn ấy cho thấy phòng thay đồ vẫn ở bên ông. Nếu cầu thủ quay lưng, khó lòng có một màn trình diễn rực lửa và đầy tính chiến đấu như vậy.

Bruno Fernandes, với bàn thắng cùng sự nhiệt huyết không ngừng nghỉ, khẳng định vai trò thủ lĩnh. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn liên tục hò hét, thúc giục đồng đội giữ sự tập trung cho đến những phút cuối.

Ruben Amorim tạm thoát khỏi khủng hoảng.

Bryan Mbeumo, tân binh mùa hè, thể hiện tốc độ, khả năng pressing và sự gan lỳ cần thiết cho trận cầu lớn. Ngay cả những cái tên ít được kỳ vọng hơn cũng tuân thủ chặt chẽ chiến thuật, sẵn sàng va chạm, không ngại lăn xả. Tập thể Manchester United hôm đó cho thấy sự gắn kết - yếu tố đã bị nghi ngờ rất nhiều trong giai đoạn khởi đầu mùa giải.

Những bàn thắng “xấu xí” nhưng cần thiết

Cả hai bàn thắng của Manchester United đều xuất phát từ sự áp sát mạnh mẽ trong vòng cấm, điều mà trước đó đội bóng thường thiếu. Chúng không đẹp mắt, nhưng quan trọng là mang về kết quả. Bóng đá đỉnh cao không chỉ cần những khoảnh khắc ma thuật, mà còn đòi hỏi sự thực dụng: biết cách giành chiến thắng ngay cả khi không chơi hay nhất.

Chelsea có thể tiếc nuối khi rút ngắn tỷ số ở hiệp hai, nhưng chính việc Manchester United sẵn sàng phòng ngự quyết liệt, tranh chấp máu lửa và kiên định với triết lý của HLV đã giúp họ đứng vững. Đó là loại chiến thắng mang giá trị tinh thần nhiều hơn cả điểm số.

Chiến thắng này đưa Manchester United áp sát nhóm đầu, chỉ còn kém vị trí nhì bảng ba điểm. Nhưng quan trọng hơn, nó mang lại cảm giác “Quỷ đỏ” đã tìm được một công thức tối thiểu nhưng hiệu quả: phải chiến đấu trong mọi tình huống, kể cả bằng cách “xấu xí”. Với một đội bóng đang trong quá trình tái thiết, đây là bài học quý giá.

Con đường phía trước còn dài, với nhiều thử thách khắc nghiệt.

Amorim chắc chắn hiểu rằng một trận thắng không đủ xóa tan mọi hoài nghi. Con đường phía trước còn dài, với nhiều thử thách khắc nghiệt. Nhưng ông có thể tự tin rằng, khi cầu thủ và HLV cùng chung nhịp đập, Manchester United có thể trở lại với bản sắc chiến đấu, điều từng làm nên tên tuổi của họ trong quá khứ.

Chiến thắng trước Chelsea có thể không được nhớ đến vì vẻ đẹp thẩm mỹ, nhưng sẽ được coi là cột mốc quan trọng trong hành trình của Amorim tại Old Trafford. Nó chứng minh rằng ông không chỉ mang đến triết lý, mà còn biết cách khơi gợi tinh thần quyết liệt - phẩm chất đã từng bị đánh mất trong những năm “Quỷ đỏ” loay hoay sau Sir Alex Ferguson.

Với Sir Jim Ratcliffe tiếp tục ủng hộ, với cầu thủ sẵn sàng chiến đấu vì HLV, và với những tín hiệu tích cực trên sân cỏ, Ruben Amorim có thể ngẩng cao đầu sau một tuần giông bão. Manchester United, ít nhất lúc này, đã tìm lại điều họ cần nhất: niềm tin.