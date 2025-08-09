MU bạo chi chưa từng có sau năm 'giữ mình'

Manchester United đang khiến thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 sôi động hơn bao giờ hết, bất chấp những lo ngại trước đó về tình hình tài chính.

Bryan Mbeumo vừa gia nhập MU.

Chỉ trong ít tuần, “Quỷ đỏ” nổ liên tiếp ba bom tấn: Benjamin Sesko từ RB Leipzig với giá 73,7 triệu bảng, Matheus Cunha (Wolves) 62,5 triệu bảng và Bryan Mbeumo (Brentford) 71 triệu bảng. Ngoài ra, hậu vệ trẻ Diego Leon cũng cập bến Old Trafford từ Cerro Porteno với giá 6,5 triệu bảng. Tất cả diễn ra khi kỳ chuyển nhượng vẫn chưa khép lại và MU được dự báo còn tiếp tục mua sắm.

Theo The Telegraph, bí quyết để MU chi tiêu mạnh tay là chiến dịch cắt giảm chi phí do Sir Jim Ratcliffe chỉ đạo. Tỷ phú người Anh từng cảnh báo CLB sẽ “cạn tiền” vào cuối năm 2025 nếu không thay đổi. Trong vòng một năm qua, hơn 450 việc làm đã bị cắt, giúp CLB tiết kiệm hàng chục triệu bảng. Quỹ lương quý gần nhất giảm 21%, xuống còn 71,2 triệu bảng.

Premier League quy định các CLB chỉ được thua lỗ tối đa 105 triệu bảng trong chu kỳ ba năm, nhưng MU đã khéo léo cơ cấu tài chính thông qua Red Football Limited - công ty con đăng ký tại Quần đảo Cayman và niêm yết trên Sàn chứng khoán New York - để giảm con số lỗ trước thuế từ 311,9 triệu bảng xuống còn 200,6 triệu bảng.

Tính đến cuối tháng 4, MU rút khoảng 160 triệu bảng từ ba hạn mức tín dụng, với trần tổng cộng 300 triệu bảng. Các khoản phí chuyển nhượng lớn, như của Cunha và Mbeumo, sẽ được thanh toán theo từng đợt.

Bên cạnh đó, việc Marcus Rashford sang Barcelona theo dạng cho mượn giúp MU tiết kiệm ít nhất 12,75 triệu bảng tiền lương mùa này. CLB cũng đang tìm cách bán Alejandro Garnacho (nhiều khả năng sang Chelsea), Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia để bổ sung ngân sách.

Nếu những thương vụ này thành công, MU hoàn toàn có thể tiếp tục khuấy đảo thị trường với các mục tiêu như tiền vệ Carlos Baleba của Brighton, khép lại một mùa hè vừa “thắt lưng buộc bụng” vừa tiêu tiền không tiếc tay.