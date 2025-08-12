MU bạo chi 150 triệu bảng cho 2 tân binh

Sau khi liên tục đón những bản hợp đồng mới, MU vẫn chưa có ý định dừng lại trên thị trường chuyển nhượng.

MU quan tâm đến Donnarumma.

Sau khi nâng cấp hàng công bằng bộ ba Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, INEOS đang hướng tới việc củng cố tuyến giữa và vị trí thủ môn. Carlos Baleba và Gianluigi Donnarumma đã nổi lên như những mục tiêu hàng đầu của "Quỷ đỏ".

Theo Fichajes, MU sẵn sàng chi khoảng 150 triệu bảng để hoàn tất hai thương vụ nói trên trước khi chợ hè đóng cửa. HLV Ruben Amorim được cho là không hài lòng với phong độ của Andre Onana, người có nhiều màn trình diễn thiếu ổn định trong những mùa qua tại Old Trafford.

Amorim muốn thay thế Onana bằng Donnarumma, người đang được PSG rao bán với mức phí 26 triệu bảng. Donnarumma sẵn sàng rời PSG nếu có đội nào đáp ứng mức lương gần 250.000 bảng mỗi tuần.

Bên cạnh đó, MU cũng rất quyết tâm chiêu mộ Baleba, tiền vệ trẻ đầy triển vọng của Brighton. "Quỷ đỏ" sẵn sàng chi khoảng 100 triệu bảng cho tài năng 21 tuổi, người gây ấn tượng với khả năng kiểm soát bóng và sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc.

Brighton sẽ không chấp nhận bất kỳ đề nghị nào dưới 100 triệu bảng, sau khi đã bán Moises Caicedo cho Chelsea với giá 115 triệu bảng vào năm 2023.

MU sẽ có trận ra quân tại Premier League 2025/26 gặp Arsenal vào ngày 17/8 tại Old Trafford.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.