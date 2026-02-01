MU 3-2 Fulham: Sesko sắm vai người hùng

Sesko tỏa sáng để giúp MU vượt lên dẫn trước Fulham ở phút 90+4.

MU được kỳ vọng giành 3 điểm.

Tuần trước, Man United gửi đi một thông điệp đanh thép trong cuộc đua top 4 khi trở thành đội đầu tiên đánh bại Arsenal ngay tại Emirates. Trước đó, Carrick cũng ra mắt không thể ấn tượng hơn bằng chiến thắng trong trận derby Manchester.

6 trận bất bại liên tiếp tại Premier League (3 thắng, 3 hòa) đưa "Quỷ đỏ" vươn lên top 4, đồng thời khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ. Old Trafford tiếp tục là điểm tựa vững chắc, khi MU chỉ thua một trong 10 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Fulham không phải đối thủ dễ chịu. Đoàn quân của Marco Silva vừa giành chiến thắng nghẹt thở trước Brighton nhờ bàn thắng phút 92, qua đó duy trì chuỗi phong độ ấn tượng với chỉ một thất bại trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

17 điểm trong 8 trận là thành tích tốt nhất của Fulham ở Premier League trong một giai đoạn tương tự, giúp họ thu hẹp khoảng cách với MU xuống còn 4 điểm.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Man United, nhưng trận hòa 1-1 ở lượt đi cho thấy Fulham hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đội chủ sân Old Trafford. Trong bối cảnh MU mất Patrick Dorgu vì chấn thương, còn Fulham thiếu vắng Sasa Lukic, trận đấu này hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng, nơi bản lĩnh và chiều sâu đội hình có thể quyết định tất cả.