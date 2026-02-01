Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU 1-0 Fulham: Casemiro tỏa sáng

  • Chủ nhật, 1/2/2026 20:30 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Phút 19, Casemiro đánh đầu tung lưới Fulham, mở tỷ số cho MU ở vòng 24 Premier League.

MU được kỳ vọng giành 3 điểm.

Tuần trước, Man United gửi đi một thông điệp đanh thép trong cuộc đua top 4 khi trở thành đội đầu tiên đánh bại Arsenal ngay tại Emirates. Trước đó, Carrick cũng ra mắt không thể ấn tượng hơn bằng chiến thắng trong trận derby Manchester.

6 trận bất bại liên tiếp tại Premier League (3 thắng, 3 hòa) đưa "Quỷ đỏ" vươn lên top 4, đồng thời khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ. Old Trafford tiếp tục là điểm tựa vững chắc, khi MU chỉ thua một trong 10 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Fulham không phải đối thủ dễ chịu. Đoàn quân của Marco Silva vừa giành chiến thắng nghẹt thở trước Brighton nhờ bàn thắng phút 92, qua đó duy trì chuỗi phong độ ấn tượng với chỉ một thất bại trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

17 điểm trong 8 trận là thành tích tốt nhất của Fulham ở Premier League trong một giai đoạn tương tự, giúp họ thu hẹp khoảng cách với MU xuống còn 4 điểm.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Man United, nhưng trận hòa 1-1 ở lượt đi cho thấy Fulham hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đội chủ sân Old Trafford. Trong bối cảnh MU mất Patrick Dorgu vì chấn thương, còn Fulham thiếu vắng Sasa Lukic, trận đấu này hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng, nơi bản lĩnh và chiều sâu đội hình có thể quyết định tất cả.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Liverpool giải cơn khát chiến thắng, MU bị đẩy xuống thứ 6

Rạng sáng 1/2, Liverpool vùi dập Newcastle 4-1 ở vòng 24, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại Premier League trong năm 2026.

16 giờ trước

Duy Anh

MU MU Fulham Premier League

    Đọc tiếp

    Xuan Son da hong phat den, Nam Dinh lo hen chien thang hinh anh

    Xuân Son đá hỏng phạt đền, Nam Định lỡ hẹn chiến thắng

    58 phút trước 20:26 1/2/2026

    0

    Xuân Son bước vào chuyến làm khách của CLB Nam Định trước Thanh Hóa ở vòng 12 V.League tối 1/2 với rất nhiều kỳ vọng, nhưng cú sút hỏng trên chấm 11 m ở phút bù giờ biến anh thành tâm điểm của sự tiếc nuối.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý