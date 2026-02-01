Trực tiếp Tottenham vs Man City

Tottenham đón tiếp Man City sẽ là tâm điểm của vòng đấu thứ 24 Premier League cuối tuần này.

Man City có chuyến làm khách không dễ dàng. Ảnh: Reuters.

Cả Tottenham lẫn Man City đều bước vào trận đấu với hành trang là những chiến thắng 2-0 tại Champions League. Spurs vừa vượt qua Eintracht Frankfurt để giành vé vào vòng 1/8, trong khi đoàn quân của Pep Guardiola nhẹ nhàng đánh bại Galatasaray ngay trên sân nhà Etihad.

Tuy nhiên, trong khi Man City duy trì được sự ổn định ở cả đấu trường châu Âu lẫn quốc nội, thì Tottenham lại đang thể hiện bộ mặt trái ngược khi chật vật tại Premier League.

Dưới thời HLV Thomas Frank, Spurs vẫn chưa tìm thấy chiến thắng nào ở giải quốc nội kể từ đầu năm 2026. Sau 5 trận, đội bóng Bắc London chỉ giành được ba trận hòa và nhận hai thất bại, mới nhất là trận hòa 2-2 đầy cay đắng trước Burnley.

Một lần nữa, cặp trung vệ Micky van de Ven và Cristian Romero trở thành điểm tựa, khi ghi cả hai bàn thắng để cứu Spurs khỏi trận thua thứ ba liên tiếp. Dẫu vậy, Tottenham hiện chỉ đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng – một vị trí khó chấp nhận với tham vọng của CLB.

Áp lực dành cho HLV Thomas Frank là rất lớn, khi ông đang sở hữu tỷ lệ điểm trung bình sân nhà thấp nhất trong lịch sử các HLV Tottenham tại Premier League (0,82 điểm/trận).

Tottenham chơi tệ ở Premier League. Ảnh: Reuters.

Ở phía đối diện, Pep Guardiola cùng Man City hành quân tới London với mục tiêu trả món nợ thua 0-2 trước Tottenham ở lượt đi. Spurs từ lâu được xem là “khắc tinh” của Man City, nhưng đội bóng áo xanh cũng có lý do để tự tin khi đã thắng trong hai chuyến làm khách gần nhất tại Tottenham Hotspur Stadium.

Nếu giành thêm một chiến thắng, Man City sẽ lần đầu tiên thắng ba trận sân khách liên tiếp trước Spurs tại Premier League.

Phong độ của Man City đang chuyển biến tích cực. Chiến thắng trước Wolves không chỉ chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng tại Premier League, mà còn giúp họ tận dụng cú sảy chân của Arsenal để rút ngắn khoảng cách xuống còn bốn điểm.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch ngày càng nóng lên, Guardiola hiểu rằng mỗi điểm số lúc này đều mang ý nghĩa sống còn.

Với Tottenham, đây là cơ hội để khẳng định bản lĩnh trước một ông lớn và xoa dịu sự bất mãn của người hâm mộ. Còn với Man City, chiến thắng tại Bắc London không chỉ là lời khẳng định sức mạnh, mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình bám đuổi Arsenal. Một trận đại chiến đúng nghĩa đang chờ đợi người hâm mộ Premier League.

Highlights Man City 2-0 Wolves Tân binh Antoine Semenyo tiếp tục tỏa sáng giúp Man City có thắng lợi 2-0 trước Wolves ở vòng 23 Premier League hôm 24/1.