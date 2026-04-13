MU 0-2 Leeds: Cú sốc tại Old Trafford

Trong chưa đầy 30 phút, Manchester United để Leeds ghi 2 bàn ở trận derby hoa hồng thuộc vòng 32 giải Ngoại hạng Anh.

MU được kỳ vọng giành 3 điểm.

Sau hơn ba tuần nghỉ ngơi để nuốt trôi nỗi thất vọng từ trận hòa Bournemouth, Manchester United trở lại Old Trafford với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Dù khoảng cách với top 6 đang là 7 điểm, thầy trò Michael Carrick vẫn nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn, đó là họ chưa từng nếm mùi thất bại tại "Nhà hát của những giấc mơ" kể từ tháng 11 năm ngoái.

Với chuỗi 6 chiến thắng và 3 trận hòa gần nhất trên sân nhà, Carrick đang chứng minh sự mát tay của mình. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Harry Maguire do án treo giò sẽ là bài toán đau đầu cho hàng thủ Quỷ đỏ. Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào Bruno Fernandes - "hung thần" của Leeds với 6 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 6 lần chạm trán. Đặc biệt, Man United đang sở hữu thống kê ấn tượng khi chưa thua bất kỳ trận đấu nào trong mùa giải này nếu là đội mở tỷ số trước.

Bruno Fernandes đang hướng đến kỷ lục kiến tạo tại Ngoại hạng Anh.

Phía bên kia chiến tuyến, Leeds United hành quân đến Manchester với tinh thần lên cao sau khi lọt vào bán kết FA Cup. Thế nhưng, thực tế tại Premier League lại khắc nghiệt hơn nhiều. Đoàn quân của Daniel Farke đang trải qua cơn hạn hán bàn thắng kéo dài 4 trận và chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 4 điểm. Leeds hiện được mệnh danh là "vua hòa" trên sân khách khi 7/8 chuyến hành quân xa nhà gần nhất của họ kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại.

Lịch sử đang quay lưng với đội khách khi đã 45 năm trôi qua họ chưa biết mùi chiến thắng tại Old Trafford. Để phá dớp, Leeds sẽ trông chờ vào cái duyên của Ao Tanaka, người có thành tích ghi bàn là đội nhà bất bại.

