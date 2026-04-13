Mourinho ra phán quyết tương lai

  • Thứ hai, 13/4/2026 20:05 (GMT+7)
HLV Jose Mourinho có những phát biểu đáng chú ý về tương lai tại Benfica, khẳng định ông hoàn toàn cam kết với đội bóng.

Sau chiến thắng 2-0 trước Nacional rạng sáng 13/4, Benfica tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch giải quốc nội. Các pha lập công sớm của Andreas Schjelderup và Rafa Silva giúp đội bóng áo đỏ giành trọn 3 điểm, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Porto xuống còn 7 điểm.

Dù cơ hội vô địch vẫn còn trên lý thuyết, Mourinho thừa nhận ông bắt đầu hướng tới việc xây dựng lực lượng cho mùa giải tới. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng tương lai của ông tại sân Estadio da Luz không phụ thuộc vào mức độ đầu tư của CLB.

"Mọi thứ phụ thuộc hoàn toàn vào CLB. Mong muốn tiếp tục gắn bó với Benfica của tôi không dựa trên bất kỳ điều kiện nào, cũng không phụ thuộc vào việc đội bóng sẽ chi bao nhiêu tiền", Mourinho chia sẻ.

Bên cạnh đó, "Người đặc biệt" cũng hé lộ kế hoạch tận dụng nguồn lực từ học viện đào tạo trẻ danh tiếng Seixal. Trong bối cảnh mùa hè bị ảnh hưởng bởi World Cup 2026, nhiều trụ cột có thể vắng mặt do phục vụ đội tuyển, Mourinho dự định trao cơ hội cho những tài năng trẻ hay nhất bước lên đội một.

Mourinho cho biết sẽ lựa chọn những cầu thủ thuộc nhóm tinh hoa của học viện để bổ sung chiều sâu đội hình, qua đó đảm bảo Benfica duy trì sức cạnh tranh trong lịch thi đấu dày đặc. Đây được xem là bước đi chiến lược, vừa giúp CLB tiết kiệm chi phí, vừa tạo nền tảng phát triển bền vững trong tương lai.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

