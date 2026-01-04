Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mourinho nối dài mạch bất bại

  • Chủ nhật, 4/1/2026 07:07 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Benfica của HLV Jose Mourinho tiếp tục duy trì mạch bất bại sau chiến thắng 3-1 trước Estoril ở vòng 17 giải VĐQG Bồ Đào Nha, diễn ra rạng sáng 4/1.

Mourinho giúp Benfica nối dài mạch bất bại. Ảnh: Reuters.

Cú hat-trick của tiền đạo Vangelis Pavlidis giúp Benfica có chiến thắng quan trọng trên sân nhà, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Mourinho lên con số 11. Trong chuỗi trận này, Benfica chỉ có 3 lần bị cầm hòa, trước Casa Pia, Sporting và Braga.

Đáng chú ý, trong 11 trận bất bại nói trên, Benfica ghi tới 23 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 lần, thể hiện sự cân bằng rõ nét giữa hàng công sắc bén và hàng thủ chắc chắn, dấu ấn đặc trưng trong triết lý huấn luyện của Mourinho.

Đây là minh chứng rõ ràng cho sự trở lại mạnh mẽ của HLV người Bồ Đào Nha tại quê nhà, sau khi ông chính thức nắm quyền từ tháng 9. Chuỗi trận ấn tượng này còn bao gồm những kết quả đáng chú ý tại Champions League, khi Benfica lần lượt đánh bại Ajax và Napoli.

Trên bảng xếp hạng giải quốc nội, Benfica hiện có 39 điểm, kém đội đầu bảng Porto 7 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Porto cũng đang là đội duy nhất giữ thành tích bất bại tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này, với 15 chiến thắng sau 16 trận đã đấu.

Theo tờ A Bola, hợp đồng giữa HLV Mourinho và Benfica có thời hạn đến mùa hè năm 2027. Trong hợp đồng này có điều khoản cho phép hai bên chấm dứt hợp tác sớm ngay trong mùa giải 2025/26. Lúc đó, Benfica chỉ cần chi trả một nửa mức lương của HLV người Bồ Đào Nha nếu kích hoạt điều khoản này.

