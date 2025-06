Mourinho muốn có Neymar, Heung-min

Để thực hiện mục tiêu vượt Galatasary ở giải quốc nội, "Người đặc biệt" sớm yêu cầu CLB chi đậm trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tờ Fanatik tiết lộ rằng Fenerbahce chuẩn bị kích hoạt tới 5 thương vụ "bom tấn".

Cái tên gây sốc nhất là Neymar, ngôi sao vừa trở lại Santos sau thời gian đáng quên tại Al Hilal. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là gửi đề nghị hợp đồng 1,5 năm để đưa Neymar về Istanbul, với tham vọng biến anh thành biểu tượng mới cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Không dừng lại ở đó, Mourinho còn nhắm tới bộ đôi Goncalo Ramos và Lee Kang-in của PSG. Fenerbahce tin rằng mối quan hệ tốt giữa lãnh đạo hai CLB sẽ mở đường cho thương vụ kép này. Ramos và Kang-in hiện trở thành người thừa ở Paris.

Ngoài ra, một gương mặt từng sát cánh cùng Mourinho ở Tottenham là Son Heung-min cũng lọt vào tầm ngắm. Son chỉ còn 1 năm hợp đồng và được cho là sẵn sàng ra đi sau khi vừa giúp Spurs giải cơn khát danh hiệu sau 17 năm khi đả bại MU ở chung kết Champions League.

Ở hàng thủ, Fenerbahce đàm phán chiêu mộ Kyle Walker. Tuyển thủ Anh trải qua nửa mùa giải khoác áo AC Milan dưới dạng cho mượn, song không còn nằm trong kế hoạch của HLV Pep Guardiola. Sang Thổ Nhĩ Kỳ là quyết định không tồi dành cho hậu vệ kỳ cựu 35 tuổi.

Với kế hoạch táo bạo, Mourinho cho thấy ông không đến Fenerbahce để dạo chơi. Ngược lại, cựu HLV MU quyết tâm viết nên chương mới đầy tham vọng tại Istanbul.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.