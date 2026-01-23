Mourinho mỉa mai Carrick

HLV Jose Mourinho có những phát biểu mang hàm ý châm biếm MU sau khi đội bóng cũ quyết định trao ghế HLV tạm quyền cho Michael Carrick đến hết mùa giải.

Carrick làm HLV tạm quyền tại MU. Ảnh: Reuters.

Dù không nhắc đích danh, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn khiến dư luận chú ý khi bày tỏ sự “ngạc nhiên” trước lựa chọn của ban lãnh đạo "Quỷ đỏ". “Thật bất ngờ khi một HLV chẳng có bề dày thành tích nào lại có cơ hội dẫn dắt một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Nếu AC Milan bổ nhiệm Max Allegri, Juventus đón Luciano Spalletti hay AS Roma chọn Gian Piero Gasperini, điều đó mới làm tôi không ngạc nhiên”, Mourinho nói.

Carrick được MU tin tưởng giao nhiệm vụ sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải hồi đầu tháng 1, khép lại quãng thời gian 14 tháng không mấy suôn sẻ vì những bất đồng nội bộ. Cựu tiền vệ người Anh trở lại mái nhà xưa, nơi anh từng gắn bó từ năm 2006 đến 2018, với kỳ vọng ổn định phòng thay đồ và cứu vãn mùa giải.

Khởi đầu của HLV Carrick trên băng ghế huấn luyện MU diễn ra ấn tượng. Ở trận derby Manchester hôm 17/1, "Quỷ đỏ" đánh bại Man City với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công trong hiệp hai của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu. Chiến thắng này mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới của MU.

Mourinho từng có quãng thời gian đáng nhớ tại Old Trafford khi giúp MU vô địch Europa League và League Cup ngay trong mùa giải đầu tiên. Chính vì vậy, những phát biểu của ông nhanh chóng được xem là lời nhắc nhở đầy ẩn ý gửi tới ban lãnh đạo "Quỷ đỏ", trong bối cảnh CLB vẫn đang loay hoay tìm lại vị thế vốn có trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.