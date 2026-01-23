U23 Hàn Quốc và 'lời nguyền' mất động lực ở trận tranh HCĐ

Vào lúc 22h00 tối nay (23/1), trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra với thái độ khác nhau từ hai đội.

U23 Hàn Quốc chán chường sau thất bại tại bán kết.

Nếu với thầy trò HLV Kim Sang-sik, đây là trận đấu "sinh tử" để gỡ gạc danh dự sau thất bại đau đớn trước Trung Quốc và mang về tấm huy chương lịch sử, thì ở bên kia chiến tuyến, không khí lại trầm lắng hơn rất nhiều. Lịch sử chỉ ra một thực tế phũ phàng: bóng đá trẻ Hàn Quốc, đặc biệt là cấp độ U23 tại giải châu lục, thường tỏ ra "hờ hững" và kém duyên một cách kỳ lạ trong các trận đấu an ủi này.

Đối với một nền bóng đá luôn đặt mục tiêu vô địch, trận tranh hạng ba đôi khi giống một "hình phạt" hơn là một cơ hội, và đây chính là điểm tựa lớn nhất để U23 Việt Nam hy vọng vào một chiến thắng.

Vì sao các cầu thủ trẻ Hàn Quốc không coi trọng HCĐ tại giải U23 châu Á?

Hàn Quốc là "ông kẹ" của bóng đá châu lục, điều đó không ai phủ nhận. Nhìn vào bảng vàng thành tích, đội tuyển quốc gia nước này có một "thói quen" chiến thắng đáng nể trong các trận tranh hạng ba tại Asian Cup.

Họ toàn thắng trong cả 3 lần phải đá trận "an ủi" ở kỷ nguyên hiện đại: đánh bại Trung Quốc (2000), hạ gục đại kình địch Nhật Bản trên chấm luân lưu (2007) và vượt qua Uzbekistan (2011). Thậm chí, tấm huy chương đồng Olympic London 2012 sau khi thắng Nhật Bản 2-0 vẫn được coi là một trong những chiến tích huy hoàng nhất lịch sử bóng đá xứ kim chi, mang lại niềm tự hào dân tộc và cả những đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự quý giá cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, câu chuyện tại giải U23 châu Á lại là một gam màu hoàn toàn khác, u tối và kém may mắn hơn nhiều. Số liệu thống kê chỉ ra rằng lứa U23 của Hàn Quốc cực kỳ "vô duyên" với các trận tranh hạng ba tại sân chơi này. Cả hai lần phải đá ở trận đấu tranh hạng ba, họ đều thua.

Năm 2013 (phiên bản U22), trong lần đầu tiên giải được tổ chức, Hàn Quốc để thua Jordan 2-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhạt nhòa 0-0 trong 120 phút. Đến năm 2018, kịch bản buồn lặp lại khi họ thất bại 0-1 trước Qatar, ngậm ngùi rời giải với hai bàn tay trắng.

Có vẻ tại đấu trường U23 châu Á, nơi tấm huy chương đồng không mang lại tấm vé miễn nghĩa vụ quân sự (như Olympic) và cũng không đủ để thỏa mãn cái tôi của một cường quốc bóng đá, động lực thi đấu của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc thường sụt giảm nghiêm trọng sau khi thất bại ở bán kết.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần lấy lại tinh thần.

Cơ hội vàng cho thầy trò Kim Sang-sik trước đối thủ vô hồn

Việc vừa để thua U23 Nhật Bản 0-1 ở bán kết giải năm nay càng làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của người Hàn. Với tâm thế của ứng cử viên vô địch hàng đầu, việc phải xuống đá trận tranh hạng ba được xem là một thất bại toàn tập.

Sự chán chường, thất vọng và cảm giác "không còn gì để phấn đấu" rất dễ xâm chiếm tâm trí các cầu thủ trẻ, khiến họ đánh mất sự tập trung và nhiệt huyết vốn có.

Đúng là các cầu thủ U23 Hàn Quốc vẫn "máu lửa" ở cấp độ ASIAD (thắng Thái Lan năm 2002, thắng Iran năm 2010) vì đó là nơi tấm huy chương đồng vẫn được đong đo khi so sánh với các đoàn thể thao khác. Nhưng đây là U23 châu Á, giải mà huy chương đồng chỉ có tính chất an ủi nên "lời nguyền" về sự hờ hững đang treo lơ lửng trên đầu HLV Lee Min-sung.

Ngược lại, U23 Việt Nam đang ở trong thế "dựa lưng vào tường" nhưng lại tràn đầy khát khao. HLV Kim Sang-sik cần một chiến thắng để khẳng định năng lực trước đội bóng quê hương và quan trọng hơn là để xoa dịu nỗi đau thua trận 0-3 trước Trung Quốc.

Đối với bóng đá Việt Nam, tấm huy chương đồng U23 châu Á vẫn là một chiến tích vĩ đại, một mốc son lịch sử đáng để chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng.

Tối nay, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với một U23 Hàn Quốc mạnh hơn về chuyên môn nhưng lại đang "trọng thương" về tinh thần. Nếu khai thác tốt sự lơ là và tâm lý "đá cho xong" của đối thủ, điều từng khiến U23 Hàn Quốc thua Jordan hay Qatar trong quá khứ, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể tạo nên địa chấn.

Một chiến thắng không chỉ mang về tấm huy chương, mà còn là lời khẳng định rằng khát vọng và tinh thần chiến đấu đôi khi có thể khỏa lấp mọi khoảng cách về trình độ.