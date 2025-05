Mourinho lại gây chú ý ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mourinho tiếp tục gây bão dư luận trong cuộc họp báo mới nhất khi được hỏi lý do thay đổi đội hình liên tục mùa này. "Tôi có 25 đồng xu, tôi ném chúng lên không trung", ông trả lời, đồng thời giả vờ ném tay vào không khí. "Những đồng xu nào rơi trên bàn là những người tôi chọn. Những đồng nào rơi xuống sàn, họ sẽ ngồi ghế dự bị. Tôi làm như thế này".

"Mỗi cuối tuần tôi đều vui vẻ. Tôi đến hộp đêm ở Istanbul, lang thang khắp mọi nơi. Sau đó, khi đến lúc chọn đội, tôi lại ném những đồng xu có mặt các cầu thủ lên. Những đồng nào rơi trên bàn là những người sẽ ra sân. Đơn giản vậy thôi".

Mourinho liên tục thể hiện thái độ khinh bỉ trước câu hỏi của các phóng viên mùa này. Sau thất bại 1-3 trước Rangers vào tháng 3, Mourinho giả vờ ngủ gật khi phải lắng nghe một câu hỏi kéo dài 45 giây bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ từ một phóng viên.

Ngay sau đó, câu hỏi được dịch sang tiếng Anh nhưng dường như quá sức chịu đựng của Mourinho. Ông lập tức ngắt lời phiên dịch viên: "Ôi trời, chuyện này quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi mệt lắm, anh bạn à. 90 phút tôi còn chẳng phải nghe nhiều thế này, giờ thì tôi thực sự mệt rồi".

Cựu huấn luyện viên MU trải qua sóng gió tại Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến kết thúc mùa giải 2024/25 mà không có danh hiệu nào. Fenerbahce đang kém đội đầu bảng Galatasaray khoảng cách 5 điểm, đồng thời thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Mourinho nhận án phạt cấm chỉ đạo 3 trận vào tháng trước khi bóp mũi HLV Okan Buruk của Galatasaray. Hồi tháng 2, Mourinho kiện Galatasaraydo do đối thủ cáo buộc ông có những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc. Sau trận hòa 0-0 ở derby Istanbul, Mourinho nói rằng băng ghế dự bị của Galatasaray "nhảy như khỉ".

Bất chấp thành tích không được như kỳ vọng, Chủ tịch Fenerbahce Ali Koc khẳng định Mourinho còn nhiều việc phải làm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vị lãnh đạo Fenerbahce tin rằng Mourinho hài lòng với mọi thứ và sẽ gắn bó với Fenerbahce.

