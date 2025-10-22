Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mourinho chết lặng

  • Thứ tư, 22/10/2025 06:07 (GMT+7)
  • 06:07 22/10/2025

HLV Jose Mourinho trầm ngâm trong thất bại 0-3 của Benfica trước Newcastle trên sân khách tại lượt 3 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 22/10.

Mourinho anh 1

Dù chơi nỗ lực, thầy trò Mourinho cũng không thoát khỏi thất bại trước chủ nhà Newcastle, đội tận dụng triệt để những cơ hội có được.
Mourinho anh 2

Đây là thất bại thứ 3 sau 3 trận của Benfica tại Champions League dưới thời Mourinho mùa này, khiến đại diện Bồ Đào Nha rơi xuống vị trí thứ 34/36 đội ở vòng phân hạng.
Mourinho anh 3

Xuyên suốt trận đấu, Mourinho đứng chỉ đạo các học trò ngoài đường biên và liên tục đưa ra điều chỉnh ở nhiều thời điểm.
Mourinho anh 4

Benfica chơi chủ động trong hiệp một nhưng đánh mất nhịp độ trong hiệp hai và để Newcastle khai thác. Khoảnh khắc Mourinho ngồi thất thần trên băng ghế huấn luyện cho thấy sự bất lực của “Người đặc biệt”.
Mourinho anh 5

Phát biểu sau trận, Mourinho cho biết: “Vấn đề chỉ là trình độ. Bàn thắng thứ hai của họ là một đòn chí mạng về mặt tâm lý. Các cầu thủ chạy cánh của họ có tốc độ và sức mạnh, và họ có đến bốn cầu thủ như vậy".
Mourinho anh 6

Mourinho cũng dành lời khen cho Anthony Gordon, cầu thủ hay nhất bên phía Newcastle. Gordon đồng thời đi vào lịch sử Champions League khi trở thành cầu thủ Newcastle đầu tiên ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại đấu trường này.
Mourinho anh 7

Sau khởi đầu như mơ, Mourinho dần cảm thấy áp lực tại Benfica. Trong 5 trận gần nhất, CLB Bồ Đào Nha thắng 2, hòa 1 và thua 2.
Mourinho ôm hận vì siêu phẩm phút 90+1 Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Tran dau dien ro giua PSG va Leverkusen hinh anh

Trận đấu điên rồ giữa PSG và Leverkusen

03:52 22/10/2025 03:52 22/10/2025

0

Rạng sáng 22/10, CĐV chứng kiến trận đấu có đến 9 bàn thắng, 7 trong số đó thuộc về PSG và 2 thẻ đỏ. Chung cuộc, ĐKVĐ châu Âu thắng 7-2.

Dia chan tai Champions League hinh anh

Địa chấn tại Champions League

04:15 22/10/2025 04:15 22/10/2025

0

Rạng sáng 22/10, đại diện Hà Lan PSV quật ngã nhà vô địch Serie A, Napoli với tỷ số không tưởng 6-2 ở vòng phân hạng Champions League.

Haaland di vao lich su hinh anh

Haaland đi vào lịch sử

03:52 22/10/2025 03:52 22/10/2025

0

Rạng sáng 22/10, Haaland ghi bàn trong trận thắng 2-0 của Man City trước chủ nhà Villarreal ở vòng phân hạng Champions League.

Duy Luân

Mourinho Mourinho Mourinho newcastle benfica champions league

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý