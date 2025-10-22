Mourinho chết lặng

|
Dù chơi nỗ lực, thầy trò Mourinho cũng không thoát khỏi thất bại trước chủ nhà Newcastle, đội tận dụng triệt để những cơ hội có được.
|
Đây là thất bại thứ 3 sau 3 trận của Benfica tại Champions League dưới thời Mourinho mùa này, khiến đại diện Bồ Đào Nha rơi xuống vị trí thứ 34/36 đội ở vòng phân hạng.
|
Xuyên suốt trận đấu, Mourinho đứng chỉ đạo các học trò ngoài đường biên và liên tục đưa ra điều chỉnh ở nhiều thời điểm.
|
Benfica chơi chủ động trong hiệp một nhưng đánh mất nhịp độ trong hiệp hai và để Newcastle khai thác. Khoảnh khắc Mourinho ngồi thất thần trên băng ghế huấn luyện cho thấy sự bất lực của “Người đặc biệt”.
|
Phát biểu sau trận, Mourinho cho biết: “Vấn đề chỉ là trình độ. Bàn thắng thứ hai của họ là một đòn chí mạng về mặt tâm lý. Các cầu thủ chạy cánh của họ có tốc độ và sức mạnh, và họ có đến bốn cầu thủ như vậy".
|
Mourinho cũng dành lời khen cho Anthony Gordon, cầu thủ hay nhất bên phía Newcastle. Gordon đồng thời đi vào lịch sử Champions League khi trở thành cầu thủ Newcastle đầu tiên ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại đấu trường này.
|
Sau khởi đầu như mơ, Mourinho dần cảm thấy áp lực tại Benfica. Trong 5 trận gần nhất, CLB Bồ Đào Nha thắng 2, hòa 1 và thua 2.
