Mourinho chê bai thậm tệ giới thượng tầng Roma

Chia sẻ với Football.com về việc các giải đấu cúp châu Âu đang bước vào giai đoạn vòng loại, HLV Jose Mourinho cho biết: “Tôi không thể góp mặt trong phần còn lại của Europa League, đấu trường đáng chú ý bậc nhất châu Âu. Không phải vì CLB của tôi bị loại, mà vì tôi bị loại bỏ khỏi ghế HLV bởi những người ít hiểu biết về bóng đá”.

“Việc Roma sa thải tôi là bất công và không thể lường trước. Song, đó là cuộc sống và chúng ta phải bước tiếp. Tôi sẽ trở lại với nhiều động lực lẫn sự tự tin hơn trong tương lai để cạnh tranh ở những trận đấu đỉnh cao tại các giải đấu được UEFA tổ chức”, cựu chiến lược gia Chelsea nói thêm.

Khi được hỏi về công thức giành chiến thắng tại đấu trường cấp châu lục, “Người đặc biệt” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “chơi để giành chiến thắng” ở các trận lượt đi tại giai đoạn vòng loại. “Khi đó, bạn có quyền tự quyết và chơi theo cách mình muốn ở trận lượt về”, Mourinho chia sẻ.

HLV 61 tuổi giành chiến thắng 5 trên tổng 6 lần vào chung kết cúp châu Âu trong sự nghiệp. Tại Roma, Mourinho vô địch Europa Conference League mùa 2021/22 và về nhì tại Europa League mùa 2022/23. Mùa 2023/24, chiến lược gia người Bồ Đào Nha giúp CLB thủ đô Italy vào vòng 16 đội Europa League trước khi bị sa thải vào tháng 1/2024.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.