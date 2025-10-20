Ví Bitcoin liên quan Trần Chí bất ngờ 'thức tỉnh' sau 3 năm

Ví Bitcoin liên kết với nhóm khai thác LuBian bất ngờ chuyển hơn 1,3 tỷ USD sau 3 năm không giao dịch, trùng thời điểm Bộ Tư pháp Mỹ siết chặt đàn áp lĩnh vực tiền mã hoá.

Theo CryptoNews, một ví Bitcoin có liên kết với nhóm khai thác tiền mã hoá LuBian của Trung Quốc vừa hoạt động trở lại sau hơn 3 năm “ngủ yên”, thực hiện các giao dịch trị giá hơn 1,3 tỷ USD chỉ trong 24 giờ.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố một trong những vụ tịch thu tiền mã hoá lớn nhất lịch sử, khiến giới phân tích đặt câu hỏi liệu về sự trùng hợp hay phản ứng phòng ngừa.

Theo dữ liệu từ Lookonchain và Arkham Intelligence, ví LuBian đã chuyển 9.757 BTC, trị giá khoảng 1,1 tỷ USD sang nhiều địa chỉ mới. Vài giờ sau, địa chỉ ví này tiếp tục dịch chuyển 2.129 BTC ( 238 triệu USD ), nâng tổng giá trị lên 11.886 BTC, tương đương hơn 1,3 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại.

Thời điểm giao dịch khiến nhiều người nghi ngờ nó có liên quan đến động thái của DOJ, vốn vừa công bố cáo trạng nhắm vào Prince Holding Group, tập đoàn có trụ sở tại Campuchia với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia. Vụ kiện nhằm tịch thu lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD có liên quan đến doanh nhân Trần Chí (Chen Zhi), người sáng lập tập đoàn này.

Theo hồ sơ của DOJ, các công ty do Trần Chí kiểm soát, bao gồm Warp Data (Lào), một doanh nghiệp con chưa rõ tên ở Texas và LuBian tại Trung Quốc, từng là những đơn vị khai thác Bitcoin quy mô lớn. Năm 2020, Arkham Intelligence báo cáo LuBian bị hack 127.426 BTC, trị giá khoảng 3,5 tỷ USD thời điểm đó. Trong báo cáo mới nhất, Arkham ghi nhận chính 11.886 BTC vừa được kích hoạt tuần này từng nằm trong ví phục hồi sau vụ tấn công năm 2020.

Việc ví này “tỉnh giấc sau nhiều năm im lặng" chỉ một ngày sau khi DOJ công bố vụ tịch thu kỷ lục khiến cộng đồng tiền mã hoá xôn xao. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là hành động phòng ngừa để tránh tài sản bị phong tỏa, trong khi những người khác nhận định đó chỉ là chiến lược phân bổ lại trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Song song với vụ việc, chính quyền Mỹ đang mở rộng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài sản mã hoá. Từ tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh thành lập Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược (SBR), sáng kiến lưu trữ BTC và các tài sản bị tịch thu, thay vì bán đấu giá như trước đây.

Theo ước tính của Bộ Tài chính Mỹ, chính phủ nước này hiện nắm giữ khoảng 197.354 BTC, trị giá hơn 22 tỷ USD . Mỹ trở thành quốc gia sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới, vượt cả Trung Quốc khi quốc gia này đang nắm giữ khoảng 190.000 BTC.

Đến tháng 9, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo định kỳ về quy mô và tính minh bạch của quỹ dự trữ này. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết động thái sẽ giúp Mỹ “bảo đảm nợ công bằng tài sản cứng” và nâng cao tính công khai thông qua kiểm toán trực tiếp trên chuỗi khối.