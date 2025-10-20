Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Ví Bitcoin liên quan Trần Chí bất ngờ 'thức tỉnh' sau 3 năm

  • Thứ hai, 20/10/2025 10:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ví Bitcoin liên kết với nhóm khai thác LuBian bất ngờ chuyển hơn 1,3 tỷ USD sau 3 năm không giao dịch, trùng thời điểm Bộ Tư pháp Mỹ siết chặt đàn áp lĩnh vực tiền mã hoá.

Theo CryptoNews, một ví Bitcoin có liên kết với nhóm khai thác tiền mã hoá LuBian của Trung Quốc vừa hoạt động trở lại sau hơn 3 năm “ngủ yên”, thực hiện các giao dịch trị giá hơn 1,3 tỷ USD chỉ trong 24 giờ.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố một trong những vụ tịch thu tiền mã hoá lớn nhất lịch sử, khiến giới phân tích đặt câu hỏi liệu về sự trùng hợp hay phản ứng phòng ngừa.

Theo dữ liệu từ Lookonchain và Arkham Intelligence, ví LuBian đã chuyển 9.757 BTC, trị giá khoảng 1,1 tỷ USD sang nhiều địa chỉ mới. Vài giờ sau, địa chỉ ví này tiếp tục dịch chuyển 2.129 BTC (238 triệu USD), nâng tổng giá trị lên 11.886 BTC, tương đương hơn 1,3 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại.

Thời điểm giao dịch khiến nhiều người nghi ngờ nó có liên quan đến động thái của DOJ, vốn vừa công bố cáo trạng nhắm vào Prince Holding Group, tập đoàn có trụ sở tại Campuchia với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia. Vụ kiện nhằm tịch thu lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD có liên quan đến doanh nhân Trần Chí (Chen Zhi), người sáng lập tập đoàn này.

Theo hồ sơ của DOJ, các công ty do Trần Chí kiểm soát, bao gồm Warp Data (Lào), một doanh nghiệp con chưa rõ tên ở Texas và LuBian tại Trung Quốc, từng là những đơn vị khai thác Bitcoin quy mô lớn. Năm 2020, Arkham Intelligence báo cáo LuBian bị hack 127.426 BTC, trị giá khoảng 3,5 tỷ USD thời điểm đó. Trong báo cáo mới nhất, Arkham ghi nhận chính 11.886 BTC vừa được kích hoạt tuần này từng nằm trong ví phục hồi sau vụ tấn công năm 2020.

Việc ví này “tỉnh giấc sau nhiều năm im lặng" chỉ một ngày sau khi DOJ công bố vụ tịch thu kỷ lục khiến cộng đồng tiền mã hoá xôn xao. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là hành động phòng ngừa để tránh tài sản bị phong tỏa, trong khi những người khác nhận định đó chỉ là chiến lược phân bổ lại trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Song song với vụ việc, chính quyền Mỹ đang mở rộng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài sản mã hoá. Từ tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh thành lập Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược (SBR), sáng kiến lưu trữ BTC và các tài sản bị tịch thu, thay vì bán đấu giá như trước đây.

Theo ước tính của Bộ Tài chính Mỹ, chính phủ nước này hiện nắm giữ khoảng 197.354 BTC, trị giá hơn 22 tỷ USD. Mỹ trở thành quốc gia sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới, vượt cả Trung Quốc khi quốc gia này đang nắm giữ khoảng 190.000 BTC.

Đến tháng 9, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo định kỳ về quy mô và tính minh bạch của quỹ dự trữ này. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết động thái sẽ giúp Mỹ “bảo đảm nợ công bằng tài sản cứng” và nâng cao tính công khai thông qua kiểm toán trực tiếp trên chuỗi khối.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

Câu hỏi lớn sau vụ Mỹ tịch thu 15 tỷ USD của trùm lừa đảo Trần Chí

Việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tịch thu lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Trần Chí đã làm dấy lên tranh luận trong giới đầu tư tiền mã hóa về mức độ ẩn danh của loại tài sản này.

5 giờ trước

Mỹ thu thêm 2,4 tỷ USD Bitcoin từ vụ Trần Chí

Công ty nghiên cứu chuỗi khối Arkham Intelligence phát hiện thêm 2,4 tỷ USD BTC tiếp tục được chuyển khỏi ví của LuBian/Prince Group giữa cuộc điều tra.

24 giờ trước

CZ khuyên ngừng mua vàng, chuyển sang Bitcoin

Người sáng lập sàn tiền số thế giới chia sẻ đoạn video nhiều người xếp hàng mua vàng và khuyên công chúng nên tìm hiểu về tiền số.

41:2489 hôm qua

Minh Hoàng

Ví tiền mã hoá Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa LuBian Trần Chí Chen Zhi DOJ Bitcoin

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Cong ty be nho dang di truoc Samsung, Xiaomi hinh anh

Công ty bé nhỏ đang đi trước Samsung, Xiaomi

4 giờ trước 08:00 20/10/2025

0

Chiếc nhẫn chỉ nặng vài gram đang giúp Oura trở thành “ông vua” mới của thị trường thiết bị đeo, với định giá hơn 10,9 tỷ USD sau 12 năm thành lập.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý